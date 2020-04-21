Поздравления с Днем секретаря 2020 – картинки, гифки и тексты

День секретаря - поздравления и открытки прикольные с Днем секретарши

С Днем секретаря поздравления главные помощники всех руководителей принимают в апреле.

Международный день секретаря в 2020 году отмечается 22 апреля. Это День секретаря в Украине.

В то же время День секретаря в России 2020 празднуется в третью пятницу сентября – это будет 18 сентября.

Только лучшие поздравления с Днем секретаря и самые добрые пожелания секретарю подобрал Главред на их профессиональный праздник. Не забыли мы и про привітання на День секретаря на украинском языке.

День секретаря – поздравления в прозе, стихах, смс

Кто все знает и все помнит,

Шефу вовремя напомнит,

Почту быстро разберет,

В ней порядок наведет?

Сварит очень вкусный кофе,

И вообще, в делах он профи.

Это все наш секретарь,

Он в приемной Бог и царь.

Нынче День секретаря,

Значит, будем поздравлять!

Пожелать хотим всего,

И зарплату о-го-го!

***

Королева гор документации, телефонных звонков и стука клавиатуры, желаем в день секретаря отдохнуть от чайных церемоний и деловых приемов. Пусть рутинная работа будет выполнена по взмаху руки, папки займут нужные места, а начальник будет доволен и даже повысит зарплату! Любви и карьерного роста!

***

Сегодня день секретаря,

Тебя поздравить я желаю,

Ты босса правая рука,

А иногда и обе сразу.

Ты безупречно этикет

В делах конторских соблюдаешь,

Неважно, офис иль банкет,

Ничем тебя не испугаешь.

Пусть ценит босс тебя за ум,

За юмор, милую улыбку,

Пускай стоит рабочий шум,

Не допускай ты лишь ошибки.

Весь офис без секретаря

Какой-то скучный и притихший,

Успехов, счастья для тебя,

И премий — частых и приличных.

***

С днем секретаря, дорогая подруга! Ты в нашем офисе главная! Без тебя не попадешь к начальнику, ты следишь ежедневно за миллионом текущих дел, обо всем ты помнишь, везде успеваешь и при всем этом сногсшибательно выглядишь и лучезарно улыбаешься! Здоровья, богатства и процветания тебе, наша трудолюбивая пчелка!

***

Они клавиатурой виртуозно

Умеют управлять без лишних слов,

Чайку налить, смотреть на все серьезно...

Секретари, надежда и любовь,

Желаем в праздник профессиональный

Еще милее и мудрее стать,

Быть в каждом месте личностью центральной

И от улыбок ярко расцветать!

День секретаря – привітання в прозі, віршіх, смс

З Днем секретаря! Нехай твоя відповідальність буде винагороджена удачею, уважність – успіхом, готовність невпинно трудитися – кар'єрним злетом, відданість фірмі і керівнику – матеріальним благополуччям, а прекрасні особисті якості – любов'ю і щастям.

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З Днем секретаря зрання

Приймай привітання!

Нехай твій успіх вгору йде,

Нехай зарплата лиш росте!

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Вітаю з Днем секретаря, мила подружко! Я знаю за величезними справами, ховається пустотлива і весела дівчинка, яка жадає пригод. Тож давай відзначимо твій день на всі 100%, адже ти моя улюблена і сама найкраща подружка!

***

Твоя робота – секретар,

Ти – наша гордість, наша сила,

Адже ти – і кухар і буквар.

Хай знає про тебе вся країна!

Розуму, таланту, краси

Тобі не треба позичати.

Нехай збудуться твої мрії,

Все, що посмієш побажати.

***

Від щирого серця вітаю з Днем секретаря! Ви особа компанії і майстер на всі руки, завжди відповідаєте на дзвінки, зустрічаєте гостей. Бажаю вам успіхів у роботі, щастя в особистому житті, відкриття нових вершин на горизонті!

***

Ти найважливіша людина на роботі,

Завжди ти на чеку, завжди в турботі.

Ти неприступно двері шефа охороняєш,

Лише за дзвінком всіх відвідувачів впускаєш.

Сьогодні відзначають День секретаря,

І я тебе поспішаю привітати.

Удача посміхається нехай тобі завжди,

І птах щастя крила для тебе розправить.

День секретаря – открытки и картинки с Днем секретаря