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День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины

12 августа 2020, 00:19

Сегодня звучат поздравления с Днем молодежи. Приметы 12 августа – в праздник Силуана и Силы – подскажут, как добиться справедливости.

12 августа - праздник молодежи, Силин день - что нельзя делать
12 августа - праздник молодежи, Силин день - что нельзя делать / Reuters

12 августа 2020 – сегодня праздник молодых. Это Международный день молодежи 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки и З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання.

Также мир отмечает Всемирный день слонов и Всемирный день каллиграфии. Россия празднует День ВВС (День Военно-воздушных сил РФ). Пока Таиланд гуляет в честь Дня матери – Бразилия поздравляет с Днем отца.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

  • День встреченного рассвета;
  • День персонального компьютера;
  • День среднего ребенка, День виниловой пластинки и День жульена в США;
  • Славное двенадцатое в Великобритании.

По народному календарю, 12 августа – Силуан и Сила.

12 августа – праздник церковный

12 августа у православных день памяти преподобного Анатолия Оптинского и день памяти мученика Иоанна Воина. Вспоминают также Силуана и Силу – двух апостолов от семидесяти и сподвижников святого Павла.

О чем молятся Иоанну Воину – о заступничестве и утешении, если кого-то обидели, если обокрали – о возвращении краденого.

А вот святые Силуан и Сила – покровители пасечников. Им молятся о здоровье пчел и хорошем урожае меда.

Кроме того, проходит празднование иконы Божией Матери Оконская.

Постный день.

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12 августа – приметы

Есть такие приметы 12 августа на погоду:

  • на рассвете сильно звезды мерцают – к скорым и обильным осадкам;
  • дождь под вечер, и если еще при ветреной погоде – то дожди зарядили надолго;
  • пасмурная и прохладная погода – дождя не жди;
  • сухая и теплая погода – к богатому урожаю грибов;
  • много рябины уродило – к ранней и дождливой осени и холодной зиме;
  • иней на деревьях – будет богатый урожай озимых.

12 августа – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что на Силуана и Силу прибавляется силы у людей и природы. Поэтому в старину старались в Силин день переделать как можно больше работы.

По примете, чем больше работаешь в Силин день – тем здоровее и активнее будешь.

Также ходили собирать листья лопуха – по три листочка с каждого куста. Их нужно высушить до 14 августа – то есть первого, Медового Спаса – и на каждый Спас прикладывать к больным суставам по три раза. По поверью, этот способ избавляет от ломоты в коленях и костях.

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По народным поверьям, 12 августа нельзя:

  • лениться;
  • отказывать кому-то в помощи, даже животному – это к проблемам и нищете;
  • объедаться – это к серьезным финансовым проблемам;
  • делать покупки – легко растратить больше, чем планировалось;
  • лишний раз брать что-то острое в руки (например, сегодня нельзя стричь ногти) – велик риск пораниться;
  • рассказывать кому-то дурной сон, если приснился в ночь на 12-е.

12 августа – именины

День ангела справляют Ангелина, а также Анатолий и Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим и Павел.

12 августа – кто родился

12 августа родились такие знаменитости:

  • 1831 — оккультная писательница украинского происхождения, основательница Теософического общества Елена Блаватская.
  • 1881 — американский кинорежиссер, создатель кинокомпании Парамаунт Пикчерз, лауреат двух Оскаров Сессиль Где Милль.
  • 1954 — 24-й президент Франции Франсуа Олланд.
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