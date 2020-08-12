День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины

12 августа - праздник молодежи, Силин день - что нельзя делать / Reuters

12 августа 2020 – сегодня праздник молодых. Это Международный день молодежи 2020.

Как поздравить с праздником – читайте в наших материалах С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки и З Днем молоді – яскраві привітання: листівки та побажання.

Также мир отмечает Всемирный день слонов и Всемирный день каллиграфии. Россия празднует День ВВС (День Военно-воздушных сил РФ). Пока Таиланд гуляет в честь Дня матери – Бразилия поздравляет с Днем отца.

Смешные праздники на каждый день представлены такими торжествами:

День встреченного рассвета;

День персонального компьютера;

День среднего ребенка, День виниловой пластинки и День жульена в США;

Славное двенадцатое в Великобритании.

По народному календарю, 12 августа – Силуан и Сила.

12 августа – праздник церковный

12 августа у православных день памяти преподобного Анатолия Оптинского и день памяти мученика Иоанна Воина. Вспоминают также Силуана и Силу – двух апостолов от семидесяти и сподвижников святого Павла.

О чем молятся Иоанну Воину – о заступничестве и утешении, если кого-то обидели, если обокрали – о возвращении краденого.

А вот святые Силуан и Сила – покровители пасечников. Им молятся о здоровье пчел и хорошем урожае меда.

Кроме того, проходит празднование иконы Божией Матери Оконская.

Постный день.

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12 августа – приметы

Есть такие приметы 12 августа на погоду:

на рассвете сильно звезды мерцают – к скорым и обильным осадкам;

дождь под вечер, и если еще при ветреной погоде – то дожди зарядили надолго;

пасмурная и прохладная погода – дождя не жди;

сухая и теплая погода – к богатому урожаю грибов;

много рябины уродило – к ранней и дождливой осени и холодной зиме;

иней на деревьях – будет богатый урожай озимых.

12 августа – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что на Силуана и Силу прибавляется силы у людей и природы. Поэтому в старину старались в Силин день переделать как можно больше работы.

По примете, чем больше работаешь в Силин день – тем здоровее и активнее будешь.

Также ходили собирать листья лопуха – по три листочка с каждого куста. Их нужно высушить до 14 августа – то есть первого, Медового Спаса – и на каждый Спас прикладывать к больным суставам по три раза. По поверью, этот способ избавляет от ломоты в коленях и костях.

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По народным поверьям, 12 августа нельзя:

лениться;

отказывать кому-то в помощи, даже животному – это к проблемам и нищете;

объедаться – это к серьезным финансовым проблемам;

делать покупки – легко растратить больше, чем планировалось;

лишний раз брать что-то острое в руки (например, сегодня нельзя стричь ногти) – велик риск пораниться;

рассказывать кому-то дурной сон, если приснился в ночь на 12-е.

12 августа – именины

День ангела справляют Ангелина, а также Анатолий и Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим и Павел.

12 августа – кто родился

12 августа родились такие знаменитости: