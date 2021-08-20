20 августа – Всемирный день лени: традиции, как побороть лень

Всемирный день лени / https://ua.depositphotos.com/

Во всем мире ежегодно 20 августа отмечают Всемирный день лени. Этот праздник пришел к нам из Колумбии.

О том, что будут отмечать в Украине в первый месяц осени, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

Даже у самых заядлых трудоголиков иногда проскакивает мысль " а ну его, все, где мой диван". Всемирный день лени – единственный день в году, когда это можно сделать со спокойной совестью и не мучаться угрызениями совести.

Праздник берет свое начало из Колумбии. Там в 1984 году, на фестивале промышленности в последний день проходил праздник лени, который работники посвящали ничегонеделанию. Многим колумбийцам он пришелся по вкусу: они выносили на улицу кровати или гамаки и проводили день в пижамах.

Всемирный день лени открытки

Интересные факты о лени

В психологии есть "синдром бурого медведя" - когда человек ничего не хочет делать и словно "впадает в спячку" на несколько дней. Особенно часто этот состояние возникает зимой.

Женщины ленивее мужчин в 4 раза. Это связано с тем, что в их организме вырабатывается меньше мелатонина.

Пикассо, Черчилль, Энштейн и Дарвин – одни из самых известных любителей ничегонеделания в истории.

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Как побороть лень

И хоть цель праздника лени благородная – напомнить, что в жизни есть место не только офисным будням, увлекаться бесцельным времяпровождением не стоит, оно может стать опасной привычкой. Главред собрал несколько советов, как побороть лень.

Делайте зарядку

Начните свой день с выполнения несложных физических упражнений. Это поможет разогнать кровь и взбодриться лучше кофе или чая.

Не откладывайте на потом

Выработайте привычку не откладывать ничего на завтра. Даже задачи, которые не требуют особой срочности. Это дисциплинирует, и хоть поначалу это очень трудно, вскоре можно заметить, что дедлайнов стало меньше.

Всемирный день лени картинки

Правильно мотивируйте

Побороть желание залечь перед телевизором можно правильно себя промотивировав. Пообещайте себе ту красивую вазу или новое платье после удовлетворительных результатов выполненной работы.

Выходите на перерыв

Не пренебрегайте паузой в работе. Используйте рабочий перерыв максимально эффективно. Кроме того, возьмите за правило также полноценно отдыхать от работы на выходных – это поможет организму восстановиться и набраться сил перед началом новой рабочей недели.

Пройдите обследование

Иногда лень может сигнализировать о сбоях в работе организма. Если вы постоянно чувствуете усталость и апатию, пройдете комплексную проверку всех систем тела.