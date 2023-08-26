Церковный праздник 27 августа: что нельзя делать на мученика Михея

27 августа - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на мученика Михея и какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник
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Церковный праздник 27 августа
27 августа верующие чтят память мученика пророка Михея. В народе этот день называли Михей-Тиховей, Камнеклад.
Известно, что святой Михей жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи и был автором пророческой книги, а также основателем тенденции упрощать иудаизм и его суть. Святой проповедовал смирение, послушание, призывал к добрым поступкам. Михей одним из первых заговорил о приходе Иисуса Христа на землю.
Что нельзя сегодня делать?
- 27 августа нельзя употреблять спиртные напитки.
- Нельзя сегодня печь что-либо.
- Работа с тестом может навлечь на хозяйку болезни и несчастья. До мероприятия нельзя никому рассказывать о своих планах и снах.
- На Михея-Тиховия нельзя лениться.
Именины 27 августа
День Ангела 27 августа празднуют Николай, Александра, Евдокия, Василий, Михей, Федор, Феодосий, Матвей, Ева, Алексей, Владимир и Аркадий.
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