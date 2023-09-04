Церковный праздник 5 сентября: что нельзя делать на Луппа Солунского

5 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.
Узнайте, что можно и нельзя делать на святого Луппа Солунского и какой сегодня праздник.
Какой праздник 5 сентября
Международный день благотворительностивидео дня
Всемирный день братьев и сестер
День опозданий
Церковный праздник 5 сентября
4 сентября верующие чтят память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.
Что нельзя делать 5 сентября?
Не стоит брать в руки ножи и ножницы - высок риск порезаться.
Нельзя жадничать.
Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека.
Сегодня не стоит увольняться с работы - в этот день лучше не делать резких изменений в жизни.
Именины 5 сентября
День Ангела 5 сентября празднуют Ефрем, Иван, Николай, Павел, Яни Елизавета.
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