Церковный праздник 5 сентября: что нельзя делать на Луппа Солунского

Мы расскажем, какой праздник 5 сентября и что сегодня нельзя делать.

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Церковный праздник 5 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

5 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на святого Луппа Солунского и какой сегодня праздник.

Какой праздник 5 сентября

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Церковный праздник 5 сентября

4 сентября верующие чтят память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.

Что нельзя делать 5 сентября?

Не стоит брать в руки ножи и ножницы - высок риск порезаться.

Нельзя жадничать.

Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека. Сегодня не стоит увольняться с работы - в этот день лучше не делать резких изменений в жизни.

Именины 5 сентября

День Ангела 5 сентября празднуют Ефрем, Иван, Николай, Павел, Яни Елизавета.

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