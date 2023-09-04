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Церковный праздник 5 сентября: что нельзя делать на Луппа Солунского

Сергей Кущ
4 сентября 2023, 15:42 обновлено 4 сентября, 15:42
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Мы расскажем, какой праздник 5 сентября и что сегодня нельзя делать.
Церковный праздник 5 сентября
Церковный праздник 5 сентября / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

5 сентября - день особенного духовного значения: церковный праздник, который требует особого внимания к традициям и обычаям.

Узнайте, что можно и нельзя делать на святого Луппа Солунского и какой сегодня праздник.

Какой праздник 5 сентября

  • Международный день благотворительности

    видео дня

  • Всемирный день братьев и сестер

  • День опозданий

Церковный праздник 5 сентября

4 сентября верующие чтят память святого Луппа Солунского, который ранее был рабом Димитрия Солунского. Как известно, перед казнью последний поручил Луппу раздать все свое имущество бедным людям.

Что нельзя делать 5 сентября?

  • Не стоит брать в руки ножи и ножницы - высок риск порезаться.

  • Нельзя жадничать.

  • Запрещено разговаривать с незнакомцами в лесу, поскольку леший может принять облик человека.

    Сегодня не стоит увольняться с работы - в этот день лучше не делать резких изменений в жизни.

Именины 5 сентября

День Ангела 5 сентября празднуют Ефрем, Иван, Николай, Павел, Яни Елизавета.

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