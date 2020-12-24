Что нельзя делать православным в католическое Рождество

Католическое Рождество 2020 - Что нельзя делать в праздник 24 и 25 декабря / 1zoom.ru

Рождество Христово – большой церковный праздник у христиан. Отмечают его и христиане-католики, и христиане-православные – просто в разные дни (25 декабря и 7 января).

Можно ли православным праздновать католическое Рождество, на какие приметы и традиции католического Рождества стоит обратить внимание православным – выяснил Главред.

Можно ли православным праздновать католическое Рождество

Если вместо 7 января – то православная церковь этого не одобряет.

Читайте такжеПеренос даты празднования Рождества: в ПЦУ назвали условие и заговорили о расколеОтметить праздник 25 декабря православные могут, если среди их друзей или родственников есть католики, которые празднуют в этот день. Или если человек находится в заграничной поездке в католической стране, где активно идет празднование. В этом случае "чураться всеобщего ликования не надо, ведь люди славят Христа", пояснил отец Игорь Фомин в комментарии православному журналу Фома.

Рождество католическое и православное – главные отличия: что православным нельзя делать в Рождество 25 декабря

25 декабря у православных продолжается Рождественский пост 2020-2021 (у католиков он называется Адвент). Поэтому, в отличие от католиков, для христиан продолжают оставаться актуальными запреты в еде (на употребление мяса, молока, яиц и продуктов из них).

Для самих католиков Адвент заканчивается в полночь 24 декабря – праздник, когда у них отмечается Сочельник.

При этом и католики, и православные готовят на Рождество кутью. Всего блюд на рождественском столе должно быть двенадцать – столько же, сколько было апостолов у Христа. Детальнее о том, как отмечают Рождество Христово 2021 и что делают в Сочельник: что готовят (горячие блюда на Рождество и холодные) и как гадают – читайте в нашем материале Сочельник и Рождество 2021: как гадать на суженого и что готовить на стол.

Также у католиков принято очень пышно украшать свои дома на Рождество: чем богаче украшения – тем больше достатка будет у его хозяев в новом году. У православных дома украшаются попроще, а чтобы привлечь деньги – стараются надеть что-то новое, за столом перепробовать все 12 блюд, запивая их исключительно узваром (а не водой). Новую одежду на праздник 25 декабря стараются надеть и католики.

И католики, и православные ходят на Рождество колядовать: только у католиков эти песни называются christmas carols, а у православных – колядки.

Читайте такжеЧто можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традицииВ обоих случаях это семейный праздник. Также на Рождество всем христианам непременно нужно посетить храм. Нельзя ссориться, встречать праздник в грязном доме или в старой, черной одежде, работать. Не одобряет церковь и гадания на праздник.

Еще одна особенность католического Рождества: там на праздник 25 декабря принято дарить подарки друзьям и родственникам – а вот православные родных и друзей одаривают на Новый год.

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Праздник 25 декабря в православии: приметы

25 декабря православная церковь вспоминает святителя Спиридона Тримифунтского — чудотворца.

По погоде 25 декабря в старину судили о том, каким будет Новый год и Святки (период с 6 января до 19 января – от Рождественского Сочельника до Крещения Господнего):

ясный рассвет – к солнечному Новому году;

солнце днем ярко светит – и в Святки погода будет пригожей;

если на рассвете небо хмурится – весна будет ранней.

Заодно напомним и приметы на православное Рождество 7 января:

крепкий мороз на улице – к жаркому лету;

вьюга – к ранней весне;

оттепель на Рождество 7 января – к холодной весне;

ясная погода в рождественский день – к хорошему урожаю;

выпал праздник на новолуние – к плохому урожаю.

Рождество – приметы по дням недели

По тому, на какой день недели выпало Рождество, предсказывали свою судьбу на этот год: