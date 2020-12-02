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Католическое Рождество 2020: сколько дней будет праздновать Украина

2 декабря 2020, 01:11

Украинцев ждет длинный уик-энд в декабре.

Католическое Рождество 2020 - когда и какие выходные будут в Украине
Католическое Рождество 2020 - когда и какие выходные будут в Украине / 1zoom.ru

Выходные в декабре 2020 Украина дополнила дополнительным днем за счет празднования Рождества католического. В итоге вместо привычных восьми выходных по субботам и воскресеньям – всего украинцы получили девять дней официального отдыха в последний месяц зимы.

Дата католического Рождества 2020 такая же, как была в прошлом году, и будет в следующем – 25 декабря. Но особенностью Рождества в этом году является то, что выпало оно на пятницу. А, значит, украинцев ждет длинный уик-энд: отдыхать вся страна будет три дня подряд. Но отдыхать – дома.

Напомним, власти готовят локдаун в Украине. Ориентировочно тотальный карантин будет либо в декабре 2020, либо начнется со 2 января. С другой стороны, источник в партии Слуга народа заявил, что в Кабмине уже согласовали вопрос усиления карантину. Ориентировочные сроки – с 23 декабря по 15 января.

К слову, православное Рождество 2021 Украина отмечает 7 января. У этого торжества дата празднования тоже фиксированная.

И не стоит забывать, что в декабре Украина отмечает День святого Николая Чудотворца. В 2020 году он выпал на субботу, поэтому у людей будет больше возможностей отметить праздник в кругу семьи или друзей.

Ранее мы опубликовали православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея. Календарь церковных праздников на декабрь 2020 включает в себя праздники новогоднего цикла.

Католическое Рождество – традиции

Католики начинают отмечать Рождество еще с вечера 24 декабря. То есть у них, как и у православных, есть свой Рождественский Сочельник и Святой ужин, когда за стол принято садиться лишь после появления на небе первой звезды.

В Сочельник на стол подают лишь постные блюда, а вот 25 декабря – уже запеченную индейку или утку, некоторые – свинину, имбирную выпечку и прочее.

Подарки на Рождество у католиков принято складывать не только под елкой, но и в специальных носках над камином.

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