День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

Узнайте, кого и когда следует поздравлять с Днем ангела, чтобы поделиться радостью и пожеланиями с вашими близкими и друзьями.

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День Ангела по церковному календарю в сентябре / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Сентябрь 2023 года обещает быть периодом, наполненным радостью и праздниками, ведь наступают дни ангела для многих людей. В этом месяце вы сможете отметить именные праздники вместе с вашими близкими и друзьями, чтобы поделиться радостью и пожеланиями.

День ангела gо церковному календарю в июле отмечают:

1 сентября Андрей, Николай, Тимофей, Феофан, Фёкла

2 сентября Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Максим, Никон, Остап, Самуил, Степан, Теодор, Тимофей, Фёдор

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3 сентября Александр, Ибрагим, Игнат, Павел, Рафаэль, Марта, Марфа

4 сентября Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Илларион, Макар, Михаил, Никон, Теодор, Фёдор, Феликс, Ариадна, Евлалия

5 сентября Иван, Николай, Павел, Елизавета

6 сентября Арсений, Георгий, Денис, Егор, Кузьма, Максим, Пётр, Серафим

7 сентября Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Иван

8 сентября Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Егор, Пётр, Роман, Мария, Наталья

9 сентября Александр, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Михаил, Савва, Степан, Анфиса

10 сентября Василий, Вениамин, Георгий, Демид, Егор, Иван, Илларион, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Нестор, Николай, Савва, Серафим, Сергей, Степан, Теодор, Тит, Фёдор, Анна, Сюзанна

11 сентября Иван

12 сентября Александр, Алексей, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Игнат, Леонид, Макар, Павел, Пётр, Спиридон, Степан, Теодор, Фёдор, Елизавета, Милица, Прасковья

13 сентября Александр, Владимир, Вольдемар, Геннадий, Дмитрий, Иван, Мирон, Михаил

14 сентября Аифал, Иисус, Семён, Марта, Марфа, Наталья, Татьяна

15 сентября Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Герман, Демид, Елизар, Ефим, Иван, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Степан, Теодор, Ульян, Фёдор, Филипп, Юлиан, Руфина, Серафима

16 сентября Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Вольдемар, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Пётр, Роман, Сергей, Филипп, Харитон, Василиса

17 сентября Александр, Василий, Григорий, Иван, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Пётр, Симон, Степан, Теодор, Тихон, Ульян, Фёдор, Юлиан, Алёна, Елена, Илона

18 сентября Авдей, Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Ефим, Захар, Максим, Теодор, Фёдор, Елизавета, Ираида, Раиса

19 сентября Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фёкла

20 сентября Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пётр, Савва, Степан

21 сентября Георгий, Егор, Иван, Мария

22 сентября Аким, Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Осип, Сергей, Феофан, Харитон, Анна

23 сентября Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Евгений, Иван, Исмаил, Клим, Константин, Лука, Николай, Павел, Пётр, Семён, Тихон, Анна, Ефросинья, Пульхерия, Татьяна

24 сентября Виктор, Герман, Дмитрий, Лев, Николай, Пётр, Роман, Сергей, Сидор, Евдокия, Ия

25 сентября Алексей, Афанасий, Даниил, Иван, Николай, Семён, Теодор, Ульян, Фёдор, Юлиан

26 сентября Александр, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Пётр, Степан, Ульян, Юлиан

27 сентября Иван

28 сентября Акакий, Андрей, Богдан, Герасим, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Никита, Николай, Осип, Пётр, Степан, Яков, Евдокия, Людмила, Мария

29 сентября Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Осип, Сергей, Людмила 30 сентября Аким, Иван, Илья, Мирон, Нил, Павел, Серафим, Александра, Арина, Вера, Ирина, Любовь, Люция, Надежда, Софья

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