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День Конституции Украины 2022: когда отмечаем и будет ли выходной

22 мая 2022, 15:34

Основной закон страны был принят 315 голосами народных депутатов.

День конституции Украины 2022 как отдыхаем
День Конституции Украины 2022 / depositphotos.com/

День Конституции Украины – государственный праздник, которые ежегодно отмечается 28 июня.

О том, какие профессиональные, государственные и международные праздники отмечают в первом месяце лета, читайте в материале: Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты.

День Конституции Украины как государственный праздник был установлен в честь принятия главного документа страны 28 июня 1996 года. После почти суток непрерывной работы 315 народных депутатов проголосовали за принятие основного закона Украины. Вместе с этим в сессионный зал был внесен флаг Украины и прозвучал гимн.

Конституция закрепила правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, государство стало последним из стран постсоветского пространства, которое приняло Конституцию, после провозглашения независимости.

День Конституции 2022 – как отдыхаем

День Конституции Украины – государственный праздник, который отмечается 28 июня. В 2022 году этот день выпадает на вторник. В этом году, в связи с продлением военного положения до 23 августа, дополнительного выходного не будет. Военное положение отменяет действие статьи 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях.

Поздравления, картинки и открытки с Днем Конституции Украины

Поздравляю с Днём Конституции Украины и от всей души желаю всегда гордиться своей страной и помнить о своих правах, уважать любой закон и верно понимать трактовку любого правила. Пусть Конституция обеспечивает полноценную жизнь и даёт возможность самореализации в этой жизни.

День Конституции Украины 2022
День Конституции Украины 2022

***

Принятие народом своего самого главного закона знаменует рождение свободного государства. Так пусть эта дата в календаре не станет для нас пустым звуком и каждый из граждан с достоинством сможет сказать, что мы действительно имеем ту страну, которую мы заслуживаем, и те законы, которые приняли сами. Пусть Киев останется независимым и могущественным. Пусть на желтых полях поспевает урожай радости, а голубое небо никогда не спрячут ни дым, ни тучи гнева. С праздником нас, Украинцы, с Днем Конституции.

День Конституции Украины 2022
День Конституции 2022

***

С Днем Конституции Украины, годы и годы назад наша страна восстала из пепла и снова стала свободной. Отметим же этот праздник сегодня, почти Конституцию, что была написана украинцами для украинцев. Пусть же пламя гордости за нашу державу ярко сияет в сердце каждого, освящая нам путь в светлое будущее.

День Конституции Украины 2022
День Конституции Украины 2022 картинки

День Конституции
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