День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

День моряка 2022 Украина / depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник, те, кого манит романтика морей и океанов отмечают 25 июня. В 2022 году этот день выпадает на субботу, что становится отличным поводом отметить День моряка в Украине.

О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

День моряка – относительно недавний праздник, который был учрежден в 2010 году после подписания государствами-членами Международной морской организации соответствующей резолюции.

80% мировой торговли лежит на плечах моряков торгового флота. Эта профессия довольно опасна ведь моряков может поджидать не только непогода, но и современные пираты, которые промышляют грабежом и разбоем. В Украине профессию моряка выбрали более 100 тысяч человек.

С днем моряка картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Международным днём моряка. От души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и покой душе, чтобы в плавании рядом всегда была удача и благополучие, чтобы сердце никогда не разлюбило морских глубин, чтобы жизнь моряка всегда была счастливой и наполнена любовью.

***

Дорогой наш моряк! Желаем, чтобы каждый твой морской поход, всегда благополучно заканчивался и приносил только прибыль, невероятные приключения и душевой удовлетворение. Всегда оставайся таким же матерым, сильным, смелым морским волком, таким же хитрым, умным и прозорливым тертым калачом и помни, что есть тихая, уютная гавань, где тебя очень любят и всегда ждут. С Международным днем моряка!

С днем моряка картинки

***

Моряк, мы шлем тебе привет! В твой праздник поздравляем горячо и желаем оставаться настоящим мужчиной всю свою жизнь! Ты выбрал достойную профессию, тобой гордится вся семья, уважают друзья и коллеги! Пусть в море тебя сопровождает только попутный ветер. А мы всегда с восторгом будем слушать рассказы о твоих морских приключениях, достойных самого Колумба!

С международным днем моряка

***

Моряков торгового флота поздравляем с профессиональным праздником! Вам на воде привычнее, чем на суше. Вас манит романтика рек, морей и океанов. Вместе с тем, под романтическим налетом скрываются важнейшие экономические, транспортные задачи. Пусть штормы обходят вас стороной, а родных берегах всегда ждут близкие люди.

***

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

С днем моряка открытки

***

Ты моряк со стажем,

Суровый, морской волк,

И без сомненья скажем,

В морях ты знаешь толк!

Отважный, сильный, смелый,

Мужчина — высший класс,

Профессионал умелый,

Во всем пример для нас!

Мы дружно поздравляем,

Тебя с Днем моряка,

Тебе всех благ желаем,

И пусть судьбы река,

Несет по жизни плавно,

Всегда пусть будет штиль,

Живи с улыбкой, радостно,

И семь футов под киль!

День моряка 25 июня

***

С Днём моряка! Пускай удача

Не оставляет ни на миг,

Победа ждёт в любой задаче,

Чтобы к успехам ты привык.

Морское братство будет рядом,

Друзья поддержат в миг любой,

И счастья даст судьба в награду,

И встанет за тебя стеной!

День моряка поздравления в картинках