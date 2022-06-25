День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

С Днем моряка картнки, душевные поздравления в прозе и стихах, прикольные открытки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник, те, кого манит романтика морей и океанов отмечают 25 июня. В 2022 году этот день выпадает на субботу, что становится отличным поводом отметить День моряка в Украине.
О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.
День моряка – относительно недавний праздник, который был учрежден в 2010 году после подписания государствами-членами Международной морской организации соответствующей резолюции.
80% мировой торговли лежит на плечах моряков торгового флота. Эта профессия довольно опасна ведь моряков может поджидать не только непогода, но и современные пираты, которые промышляют грабежом и разбоем. В Украине профессию моряка выбрали более 100 тысяч человек.
С днем моряка картинки, открытки и поздравления
Поздравляю с Международным днём моряка. От души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и покой душе, чтобы в плавании рядом всегда была удача и благополучие, чтобы сердце никогда не разлюбило морских глубин, чтобы жизнь моряка всегда была счастливой и наполнена любовью.
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Дорогой наш моряк! Желаем, чтобы каждый твой морской поход, всегда благополучно заканчивался и приносил только прибыль, невероятные приключения и душевой удовлетворение. Всегда оставайся таким же матерым, сильным, смелым морским волком, таким же хитрым, умным и прозорливым тертым калачом и помни, что есть тихая, уютная гавань, где тебя очень любят и всегда ждут. С Международным днем моряка!
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Моряк, мы шлем тебе привет! В твой праздник поздравляем горячо и желаем оставаться настоящим мужчиной всю свою жизнь! Ты выбрал достойную профессию, тобой гордится вся семья, уважают друзья и коллеги! Пусть в море тебя сопровождает только попутный ветер. А мы всегда с восторгом будем слушать рассказы о твоих морских приключениях, достойных самого Колумба!
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Моряков торгового флота поздравляем с профессиональным праздником! Вам на воде привычнее, чем на суше. Вас манит романтика рек, морей и океанов. Вместе с тем, под романтическим налетом скрываются важнейшие экономические, транспортные задачи. Пусть штормы обходят вас стороной, а родных берегах всегда ждут близкие люди.
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Пускай несет тебя вперед волна удачи,
Корабль жизни по волнам пускай скользит!
Решатся просто пусть все сложные задачи
В душе твоей пусть море не штормит!
Пускай здоровье будет крепче стали,
Пусть к счастью приведет тебя маяк!
Желаю, чтоб мечты все явью стали
И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!
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Ты моряк со стажем,
Суровый, морской волк,
И без сомненья скажем,
В морях ты знаешь толк!
Отважный, сильный, смелый,
Мужчина — высший класс,
Профессионал умелый,
Во всем пример для нас!
Мы дружно поздравляем,
Тебя с Днем моряка,
Тебе всех благ желаем,
И пусть судьбы река,
Несет по жизни плавно,
Всегда пусть будет штиль,
Живи с улыбкой, радостно,
И семь футов под киль!
***
С Днём моряка! Пускай удача
Не оставляет ни на миг,
Победа ждёт в любой задаче,
Чтобы к успехам ты привык.
Морское братство будет рядом,
Друзья поддержат в миг любой,
И счастья даст судьба в награду,
И встанет за тебя стеной!