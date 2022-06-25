УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

25 июня 2022, 07:00

С Днем моряка картнки, душевные поздравления в прозе и стихах, прикольные открытки - в подборке Главреда.

День моряка 2022 Украина
День моряка 2022 Украина / depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник, те, кого манит романтика морей и океанов отмечают 25 июня. В 2022 году этот день выпадает на субботу, что становится отличным поводом отметить День моряка в Украине.

О том, какие профессиональные и международные праздники будем отмечать в средине лета, читайте в материале: Праздники в июле 2022 в Украине: как будем отдыхать.

День моряка – относительно недавний праздник, который был учрежден в 2010 году после подписания государствами-членами Международной морской организации соответствующей резолюции.

80% мировой торговли лежит на плечах моряков торгового флота. Эта профессия довольно опасна ведь моряков может поджидать не только непогода, но и современные пираты, которые промышляют грабежом и разбоем. В Украине профессию моряка выбрали более 100 тысяч человек.

С днем моряка картинки, открытки и поздравления

Поздравляю с Международным днём моряка. От души желаю, чтобы водная стихия дарила радость и покой душе, чтобы в плавании рядом всегда была удача и благополучие, чтобы сердце никогда не разлюбило морских глубин, чтобы жизнь моряка всегда была счастливой и наполнена любовью.

***

Дорогой наш моряк! Желаем, чтобы каждый твой морской поход, всегда благополучно заканчивался и приносил только прибыль, невероятные приключения и душевой удовлетворение. Всегда оставайся таким же матерым, сильным, смелым морским волком, таким же хитрым, умным и прозорливым тертым калачом и помни, что есть тихая, уютная гавань, где тебя очень любят и всегда ждут. С Международным днем моряка!

С днем моряка картинки
С днем моряка картинки

***

Моряк, мы шлем тебе привет! В твой праздник поздравляем горячо и желаем оставаться настоящим мужчиной всю свою жизнь! Ты выбрал достойную профессию, тобой гордится вся семья, уважают друзья и коллеги! Пусть в море тебя сопровождает только попутный ветер. А мы всегда с восторгом будем слушать рассказы о твоих морских приключениях, достойных самого Колумба!

С днем моряка картинки
С международным днем моряка

***

Моряков торгового флота поздравляем с профессиональным праздником! Вам на воде привычнее, чем на суше. Вас манит романтика рек, морей и океанов. Вместе с тем, под романтическим налетом скрываются важнейшие экономические, транспортные задачи. Пусть штормы обходят вас стороной, а родных берегах всегда ждут близкие люди.

***

Пускай несет тебя вперед волна удачи,

Корабль жизни по волнам пускай скользит!

Решатся просто пусть все сложные задачи

В душе твоей пусть море не штормит!

Пускай здоровье будет крепче стали,

Пусть к счастью приведет тебя маяк!

Желаю, чтоб мечты все явью стали

И, чтобы ты всегда в достатке жил, моряк!

С днем моряка картинки
С днем моряка открытки

***

Ты моряк со стажем,

Суровый, морской волк,

И без сомненья скажем,

В морях ты знаешь толк!

Отважный, сильный, смелый,

Мужчина — высший класс,

Профессионал умелый,

Во всем пример для нас!

Мы дружно поздравляем,

Тебя с Днем моряка,

Тебе всех благ желаем,

И пусть судьбы река,

Несет по жизни плавно,

Всегда пусть будет штиль,

Живи с улыбкой, радостно,

И семь футов под киль!

С днем моряка картинки
День моряка 25 июня

***

С Днём моряка! Пускай удача

Не оставляет ни на миг,

Победа ждёт в любой задаче,

Чтобы к успехам ты привык.

Морское братство будет рядом,

Друзья поддержат в миг любой,

И счастья даст судьба в награду,

И встанет за тебя стеной!

С днем моряка картинки
День моряка поздравления в картинках
С днем моряка картинки
С днем моряка картинки

День моряка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:34

Массированный ракетный удар по Украине: под утро взрывы прозвучали в четырех областях

07:11

Что нельзя делать и говорить при мужчине: ТОП-5 самых громких "нет"

07:05

Астрологический прогноз на июль-2022: какие удачи и неприятности уготовили звезды каждомуВидео

07:00

День моряка 2022 – душевные поздравления с днем моряка, картинки и открытки

06:36

Российскую армию ждет новый адмнение

Реклама
06:33

Когда армия Украины освободит Херсон, начнется распад России Путина – политологВидео

05:50

За доллар - 45 гривен: украинцам раскрыли худший сценарий девальвацииВидео

05:21

Самый нежный маникюр лето 2022: розовый френч и омбре на каждый деньФото

05:20

Самое вкусное царское варенье из черешни за 20 минут: простой рецептВидео

05:03

18-летняя дочь Хайди Клум показала пляжный образ в крошечном бикини

05:00

Правила, которые должен знать каждый водитель: как правильно сидеть за рулем

04:33

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева в белом топе и мини-шортах пустилась в пляс

04:09

Звезда Голливуда Шэрон Стоун призналась, что пережила 9 выкидышей

04:02

Дело 20-ти минут: как и чем можно вывести пятна от клубники и вишни

03:42

Лукашенко в тяжелом психологическом состоянии из-за ультиматумов Путина - оппозиционерВидео

03:20

Военный эксперт рассказал, как мирным жителям можно спастись от артиллерийских обстреловВидео

03:11

Светлана Лобода похвасталась красавицей-сестрой: "Моя милая сестренка выросла"

03:10

Восхитительно вкусные и очень быстрые малосольные огурцы за 15 минут: супер простой рецептВидео

02:40

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали опасные датыВидео

02:04

Женский гороскоп на неделю 27 июня-3 июля: Тельцам – важные сны, Львам – заговор, Козерогам – деньги

Реклама
01:32

Политолог объяснил, что Путин сочтет победой в войне против УкраиныВидео

00:51

Приметы на 25 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

Наталья Могилевская рассказала о необычной клятве, которую сдерживает уже 25 лет

24 июня, пятница
23:54

России некого бросать на "освобождение" Донецкой области - АрестовичВидео

23:46

Не узнать: солистка Go-A кардинально сменила имидж

23:33

Минус 10 кг: Ким Кардашьян похвасталась тончайшей талией

23:21

Залужный назвал условие для стабилизации ситуации на Луганском направленииВидео

23:09

Денис Повалий пошутил по поводу возможного распада России

22:58

У Зеленского назвали главную причину отвода войск из-под ЛисичанскаВидео

22:51

Гороскоп на июль 2022 для Овнов: хорошие заработки, удача и второй шансВидео

22:44

"Боится собственной тени": в сети появилась информация о дочери Путина

22:35

Россияне применяют против ВСУ до тысячи снарядов в час - РезниковВидео

22:31

"Плакала от несправедливости, что ее травят": Слава Демин раскрыл подробности разговора с Ани Лорак

22:20

Как на сковородке разжарит до +37º: украинцы узнали дату нового пеклаВидео

22:19

Фанаты не узнали: Лепс показал отекшее и разбитое лицо

22:11

Подоляк: Россия врет о "рекордном урожае" - это украденное украинское зерно

22:00

США против российского досмотра судов Украины в Черном море - Блинкен

21:56

Вандал в Днепре испоганил памятник буквой "Z": за его "голову" объявили награду

21:42

"РФ - агрессор и преступник": Кулеба поставил на место закатившего истерику ЛавроваВидео

21:41

Курс наличный и курс карточный: сильно ли отличается курс доллара к гривне в банках

Реклама
21:11

Украинцы за трое суток собрали на 4 Байрактары для ВСУ

20:57

"Смерть подкрадывается": астролог назвал неожиданного преемника ПутинаВидео

20:42

Оккупанты готовятся к новому наступлению на Изюм - ГенштабВидео

20:36

В МИД назвали единственное преимущество России в войне против УкраиныВидео

20:27

Приземлил "Грача": десантник ВСУ сбил Иглой российский штурмовик Су-25Видео

20:17

Звезда Сватов поразила фанатов сходством с маленьким сыном

20:13

"Первым бомбить будем Лондон": в РФ пригрозили Британии из-за блокады КалининградаВидео

20:10

Приметы на 26 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:02

Санкции против России должны ускорить прекращение войны - Блинкен

19:56

ВСУ отразили штурм оккупантов РФ на трех направлениях: у врага потериВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять