День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

Поздравьте родных, близких и друзей с главным государственным праздником - Днем Независимости Украины
Ежегодно 24 августа в Украине отмечают День Независимости. В этом году государство "празднует" свой 30-летний юбилей.
Государственным праздником День независимости Украины стал с 1992 года. 24 августа – выходной день. В этот году праздник принесет украинцам два дополнительных выходных: 23 и 24 августа.
О том, какие государственные и международные праздники ждут украинцев в сентябре, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.
Парад в Киеве на День Независимости 2021
В этот день по Крещатику к Майдану Независимости пройдет парад Вооруженных Сил Украины с демонстрацией военной техники. Также в небе свое мастерство покажут летчики военной авиации. На Днепре также пройдет парад морской техники.
Начало парада запланировано на 9:30 утра. Он начнется с торжественного выноса государственного флага Украины украинскими военными и странами-партнерами государства.
Вечером, 24 августа на НСК "Олимпийский" запланирован масштабный концерт "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". В нем примут участие звезды украиского шоу-бизнеса и исполнят знаковые хиты за всю историю независимого государства.
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День Независимости Украины: поздравления, открытки и картинки
По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.
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С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек. Не имеет значения, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения, сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Лишь одно важно: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!
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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.
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В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.
Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.
Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.
***
С Днем независимости
Я всю Украину поздравляю,
Большого счастья и добра
Народу от души желаю.
Пусть процветает неизменно
Наша прекрасная страна,
Судьба больших и ярких взлетов
Пусть будет свыше ей дана.
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У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.
Стране удачи, процветания,
Народу — радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!