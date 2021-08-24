День Независимости 2021 в Украине: поздравления и открытки к празднику

День Независимости Украины https://ua.depositphotos.com/

Ежегодно 24 августа в Украине отмечают День Независимости. В этом году государство "празднует" свой 30-летний юбилей.

Государственным праздником День независимости Украины стал с 1992 года. 24 августа – выходной день. В этот году праздник принесет украинцам два дополнительных выходных: 23 и 24 августа.

О том, какие государственные и международные праздники ждут украинцев в сентябре, читайте в нашем материале: Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино.

Парад в Киеве на День Независимости 2021

В этот день по Крещатику к Майдану Независимости пройдет парад Вооруженных Сил Украины с демонстрацией военной техники. Также в небе свое мастерство покажут летчики военной авиации. На Днепре также пройдет парад морской техники.

Начало парада запланировано на 9:30 утра. Он начнется с торжественного выноса государственного флага Украины украинскими военными и странами-партнерами государства.

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Вечером, 24 августа на НСК "Олимпийский" запланирован масштабный концерт "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни". В нем примут участие звезды украиского шоу-бизнеса и исполнят знаковые хиты за всю историю независимого государства.

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День Независимости Украины: поздравления, открытки и картинки

По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

День Независимости Украины поздравления

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С Днем Независимости Украины! Пусть этот праздник придаст вам сил и творческих достижений во имя процветания нашей свободолюбивой Родины! Пусть любовь к родной земле не угасает в сердце вовек. Не имеет значения, где мы родились: в Киеве или Севастополе, Львове или Донецке, Полтаве или Одессе, не имеет значения, сколько нам лет и на каком языке мы говорим. Лишь одно важно: наша общая Родина и наше общее будущее. И только вместе мы можем его изменить к лучшему. С праздником вас! Слава Украине!

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Дорогой друг! Поздравляю тебя с Днем Независимости. Желаю тебе здоровья, счастья и успехов во всех твоих делах. Пусть мечта о светлом будущем нашей земли окрыляет тебя на новые свершения и добрые дела во имя Украины и ее будущих поколений.

День Независимости Украины открытки

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

День Независимости Украины картинки

***

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

***

У нас сегодня праздник главный,

Независимости день,

Хотим отпраздновать его мы славно,

Поднялись на еще одну ступень.

Стране удачи, процветания,

Народу — радости, любви,

Чтоб исполнялись все желания,

Характер не был уязвим!

С Днем Независимости Украины поздравления

День Независимости Украины открытки, картинки