День Победы 2022 в Украине: отменят ли этот праздник

9 мая в Украине 2022 / depositphotos.com/

День Победы 9 мая – традиционный праздник, который напоминает человечеству о борьбе над нацизмом во Второй мировой войне. Для многих украинцев до недавнего времени, он был одним из самых важных праздников календаря. Однако вторжение России в Украину – крупнейшая война в Европе в 21 веке, впишет в новейшую историю государства новые даты.

В день 8 мая в 23:01 – акт капитуляции нацистской Германии вступил в силу по европейскому времени. Эта дата считается Днем победы в Европе.

В СССР этот акт о капитуляции назвали предварительным и признавали акт подписанный днем позже, 9 мая при участии маршала Жукова, представителей Великобритании, США, Франции и генерала-фельдмаршала немецкой армии Кейтеля вместе с представителями люфтваффе и кригсмарине.

В странах постсоветского пространства день 9 мая отмечали день Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Однако после 2015 года Украина в солидарности с другими европейскими странами чтит 8 мая – День окончания Второй мировой войны 1939-1945 годов. Также он называется День памяти и примирения.

18 апреля 2022 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает на официальном уровне установление 8 мая государственным праздником – Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая предлагается установить День Европы, который будет обычным рабочим днем.

"Чествование в Украине Дня победы 9 мая нелогично и неприемлемо, особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. Российская Федерация превратила 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания собственных преступлений против человечности, - отмечают авторы законопроекта.

Будет ли парад победы в 2022 году в Москве, вопрос открытый. Для президента России эта дата является сакральной, вокруг которой он объединяет народ. И, несмотря на слабые успехи своей "специальной операции" - полномасштабной войны в Украине – он попытается продемонстрировать видимость побед. Захват Мариуполя и вторая атака на Киев – главные задачи Путина к 9 мая.

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