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День спасибо 2022: душевные поздравления и милые картинки в день благодарности

11 января 2022, 05:08

Красивые открытки и сердечные пожелания в прозе и стихах к Международному дню "спасибо".

День спасибо 2022
День спасибо 2022 / depositphotos.com/

11 января в мире отмечают Международный день "спасибо". Это простое и в то же время сильное слово – "волшебное" слово – обладает просто магической силой. И 11 января – день, который напоминает о важности благодарности в нашей жизни.

Сказать спасибо родными близким людям можно разными способами. Улыбку на лице могут вызвать как и душевные пожелания, так и сердечные открытки.

Поднять настроение смогут и милые картинки с приветствием в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день.

Международный день "спасибо" – история праздника

У слова "спасибо" есть своя официальная дата рождения. Впервые его употребили аж в 1568 году. Самыми вежливыми оказались французы. Слово было опубликовано в французском разговорнике.

Международный день "спасибо" берет свое начало от американского праздника National Thank You Month – международный месяц спасибо и призывает задуматься как часто ваши родные и близкие люди слышат от вас слова благодарности в свой адрес.

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Слово "спасибо" не только приятно, но и полезно для здоровья! Психологами доказано, что слова благодарности положительно сказываются на самочувствии, поднимают уровень гормонов счастья и повышают самооценку. Преимущества неоспоримы.

В Украине в Международный день "спасибо" проводят различные благотворительные акции и мероприятия.

День спасибо 2022 – картинки и пожелания

В необыкновенный праздник посвященный емкому и многогранному выражению благодарности, во Всемирный день "Спасибо", примите мои поздравления и наилучшие пожелания! Пусть это доброе слово звучит для вас чаще, и также часто адресуется от вас достойным этого людями! Счастья вам и любви!

***

Говорить "спасибо" не только приятно, но и полезно! Сегодня необычный праздник — День "спасибо", поздравляю! Желаю, чтобы на всю вашу помощь и доброту вам отвечали словами благодарности, а вы, в ответ, благодарили других! Хороших эмоций и настроения!

день спасибо 2022
Международный день спасибо картинки

***

Есть ли на свете волшебство? Конечно, есть! Но порой оно так просто, что мы не замечаем его… Вот например слово "Спасибо" которому посвящен сегодня общемировой праздник! О важности быть вежливым нам говорят с детства, и это не просто так… Ведь как светел и приветлив мир, когда в нем есть место не только спешке но и ясной человеческой благодарности на которую нужно всего пару мгновений и одно слово! Так пусть "спасибо" слетает с ваших уст легко и возвращается также легко!

***

Благодарить друг друга так крепко вошло в наш мироуклад, что часто мы говорим спасибо по привычке, а не за услугу. Пусть каждое спасибо, сказанное в твой адрес, будет наделено сакральным смыслом, прошедшим через сотни лет — Спаси тебя Бог! С праздником!

Междуародный день спасибо картинки
день спасибо картинки

***

Давайте каждый день "спасибо" всем говорить,

А вместе с ним и настроение хорошее дарить,

Ведь благодарность она везде – тут и там:

И солнцу, поднимающему нас по утрам,

И хлебу, что каждый день нас на тарелке ждет,

И небу, которое на поля наши дождь прольет,

Мы благодарны жизни своей, подведя итог,

За каждое открытие, за каждое знание, и урок.

Междуародный день спасибо картинки
День спасибо 2022

***

За день сто раз волшебное "спасибо" слышим,

И в суете значения мы этому не придаём,

Так слово это кажется для нас привычным,

И говоря его, как будто внимание и уважение передаём.

С прекрасным праздником тебя я поздравляю,

Добра, любви, достатка от души желаю,

Пускай за всё "спасибо" говорят тебе,

Пускай сопутствует удача тебе во всём, везде.

Международный день спасибо картинки
Международный день спасибо картинки
Международный день спасибо картинки
День спасибо 2022 картинки
Международный день спасибо картинки
День спасибо 2022
Международный день спасибо картинки
Международный день спасибо картинки

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