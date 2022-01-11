День спасибо 2022: душевные поздравления и милые картинки в день благодарности

День спасибо 2022 / depositphotos.com/

11 января в мире отмечают Международный день "спасибо". Это простое и в то же время сильное слово – "волшебное" слово – обладает просто магической силой. И 11 января – день, который напоминает о важности благодарности в нашей жизни.

Сказать спасибо родными близким людям можно разными способами. Улыбку на лице могут вызвать как и душевные пожелания, так и сердечные открытки.

Поднять настроение смогут и милые картинки с приветствием в нашей подборке: "Привет!" - прикольные картинки для классного настроения на весь день.

Международный день "спасибо" – история праздника

У слова "спасибо" есть своя официальная дата рождения. Впервые его употребили аж в 1568 году. Самыми вежливыми оказались французы. Слово было опубликовано в французском разговорнике.

Международный день "спасибо" берет свое начало от американского праздника National Thank You Month – международный месяц спасибо и призывает задуматься как часто ваши родные и близкие люди слышат от вас слова благодарности в свой адрес.

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Слово "спасибо" не только приятно, но и полезно для здоровья! Психологами доказано, что слова благодарности положительно сказываются на самочувствии, поднимают уровень гормонов счастья и повышают самооценку. Преимущества неоспоримы.

В Украине в Международный день "спасибо" проводят различные благотворительные акции и мероприятия.

День спасибо 2022 – картинки и пожелания

В необыкновенный праздник посвященный емкому и многогранному выражению благодарности, во Всемирный день "Спасибо", примите мои поздравления и наилучшие пожелания! Пусть это доброе слово звучит для вас чаще, и также часто адресуется от вас достойным этого людями! Счастья вам и любви!

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Говорить "спасибо" не только приятно, но и полезно! Сегодня необычный праздник — День "спасибо", поздравляю! Желаю, чтобы на всю вашу помощь и доброту вам отвечали словами благодарности, а вы, в ответ, благодарили других! Хороших эмоций и настроения!

Международный день спасибо картинки

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Есть ли на свете волшебство? Конечно, есть! Но порой оно так просто, что мы не замечаем его… Вот например слово "Спасибо" которому посвящен сегодня общемировой праздник! О важности быть вежливым нам говорят с детства, и это не просто так… Ведь как светел и приветлив мир, когда в нем есть место не только спешке но и ясной человеческой благодарности на которую нужно всего пару мгновений и одно слово! Так пусть "спасибо" слетает с ваших уст легко и возвращается также легко!

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Благодарить друг друга так крепко вошло в наш мироуклад, что часто мы говорим спасибо по привычке, а не за услугу. Пусть каждое спасибо, сказанное в твой адрес, будет наделено сакральным смыслом, прошедшим через сотни лет — Спаси тебя Бог! С праздником!

день спасибо картинки

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Давайте каждый день "спасибо" всем говорить,

А вместе с ним и настроение хорошее дарить,

Ведь благодарность она везде – тут и там:

И солнцу, поднимающему нас по утрам,

И хлебу, что каждый день нас на тарелке ждет,

И небу, которое на поля наши дождь прольет,

Мы благодарны жизни своей, подведя итог,

За каждое открытие, за каждое знание, и урок.

День спасибо 2022

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За день сто раз волшебное "спасибо" слышим,

И в суете значения мы этому не придаём,

Так слово это кажется для нас привычным,

И говоря его, как будто внимание и уважение передаём.

С прекрасным праздником тебя я поздравляю,

Добра, любви, достатка от души желаю,

Пускай за всё "спасибо" говорят тебе,

Пускай сопутствует удача тебе во всём, везде.

Международный день спасибо картинки

День спасибо 2022 картинки

День спасибо 2022