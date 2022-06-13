День Святого Духа 2022: традиции, запреты и душевные поздравления

День Святого Духа 2022 / depositphotos.com/

Духов день отмечается на следующий день после праздника Троицы. В 2022 году православные христиане отмечают его 13 июня.

Этот день призван почтить одну их ипостасей Господа Святой Дух, который явился верующим в Иерусалиме на 50 день после Воскресения Христа. После этого апостолы заговорили на разных языка и начали доносить учение Христа в каждом уголке мира.

О том, какие церковные праздники отмечаются в первом месяце лета, читайте в материале: Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты.

В Духов день принято посещать церковь и молиться. В этот день стоит воздержаться от тяжелой физической работы и посещения кладбищ. День Святого Духа – это не о скорби и печали, а о радости всепрощении и милосердии. Также строгий запрет на работу в земле. Считается, что земля наполняется Духом Божьим и ей нужно дать отдых.

День Святого Духа – открытки, картинки и поздравления

В Духов день желаю мира, доброты, светлых надежд и благодати в жизни. Пусть голова думает только о хорошем, пусть сердце велит поступать честно и благородно. Желаю не оступаться, беречь себя и близких, сеять по миру цветы щедрости и милосердия.

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В Духов день от чистого сердца желаю, чтобы берёзовые веточки прогнали из дома все печали и ненастья, чтобы аромат целебных трав наполнил душу счастьем и надеждой, чтобы сырая землица радовала щедрыми урожаями, а близкие люди дарили яркий свет любви.

День Святого Духа открытки

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В Духов день пусть душа почувствует небывалое счастье, тепло и нежность. Желаю бесконечной и самой искренней любви, чтобы небо оберегало, а удача никогда не отвернулась. Желаю отличной погоды и самых добрых слов.

День Святого Духа 2022

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С Днем Святого Духа нас! Говорят, что вся нечисть, что на земле есть, в этот день испепеляется Святым Духом, что снисходит на землю. Это значит, что сотворенное зло можно победить и превозмочь, какими бы силами оно ни было призвано. Пусть Духов День принесет очищение вам и вашей душе, добавит мира и благодати в вашем доме и, конечно, подарит здоровье вашим близким.

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Пусть Духов день придет с добром,

С любовью искренней и чистой,

С душевной радостью, с теплом,

С улыбкой солнечной, лучистой!

Желаю верить, жить, мечтать,

Мгновения яркие ценя,

Ну и, конечно, почитать

Наш Дух Святой день изо дня!

День Святого Духа картинки

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В Духов день вас поздравляю,

Счастья вам, здоровья, силы,

Чтобы добрые лишь мысли

В голове, конечно, были.

Дух пускай животворящий

Вам поддержку свою дарит,

Ангел добрый ваш хранитель

В жизни бурной не оставит.

С Днем Святого Духа

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Душа твоя наполнится терпеньем

И снизойдет Господня благодать,

Ведь, Духов День сегодня — понедельник

И жертву Господа должны мы оправдать,

Пускай смирение и вера

С тобою прибывают каждый час.

Молитву прочитаем Царю с неба

И Дух Святой окутает пусть нас.

Духов день

День Святого Духа открытки