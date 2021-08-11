День сына и дочери 2021: дата, традиции праздника и поздравления

День сына и дочери 2021 / dinamicadelhabitat.com

Ежегодно 11 августа в США отмечают трогательный семейный праздник День сына и дочери. Все большую популярность он начинает завоевывать и в Украине. В этот день проводить время в кругу семьи и баловать младших приятными сюрпризами.

Какой праздник подарит нам дополнительный выходной, читайте в нашем материале: Праздники в августе 2021 в Украине: День Независимости, День ВСУ и День строителя - даты.

Впервые этот праздник начали отмечать еще в 1988 году. Его цель – отвлечься от повседневных будней и уделить внимание детям. В наше время, когда все заняты смартфонами – ценные моменты, когда вся семья собирается за одним столом – особенно важные.

И хоть праздник не является официальным – это прекрасная возможность напомнить детям о том, как сильно мы их любим. Провести день в развлечениях с восхитительными неожиданными сюрпризами, которые, несомненно, порадуют самых родных для вас людей.

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Позвоните своим подросшим детям и напомните как сильно вы их любите. Ведь эти слова греют душу в любом возрасте.

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День сына и дочери: поздравления, картинки, открытки

В моей жизни два цветочка –

У меня есть сын и дочка!

Буду их в любви растить!

Как приятно мамой быть!

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Кто дороже всех на свете?

Ну конечно, наши дети.

Зайки, солнышки, цветочки!

Наши дочки и сыночки!

День сына и дочери картинки

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Поздравляю, вас с Днем сына и дочери, мои родные. Вы просто подарок судьбы и я счастлива, что вы выбрали меня своими родителями! Люблю сильно!

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Поздравляю вас с Днем сына и дочери. Пусть все ваши дела венчаются успехом, пусть будет на пути удача и везение, пусть будет чудесным настроение и весёлой душа, пусть окружает уважение, светлое счастье и добрые друзья.

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Поздравляю с днем сына и дочери! Желаю всегда быть яркими звездами и теплыми солнышками, милой девушкой и мужественным парнем. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и бесконечной любви.

День сына и дочери открытки