День украинской письменности и языка: радиодиктант национального единства 2021 – читает Андрухович

Также в этот день почитают Нестора Летописца.
Ежегодно в Украине День украинского языка и письменности отмечается 9 ноября. На официальном уровне этот праздник отмечается с 1997 года.
О том, какие профессиональные и международные праздники последнего месяца осени ждут украинцев, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.
День украинской письменности и языка: история
Дата празднования была выбрана не случайно. Именно 9 ноября православная церковь почитает преподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры. Он был последователем Кирилла и Мефодия – творцов славянской азбуки, а также одним из авторов "Повести временных лет".
Историки склоняются к мнению, что именно Нестор Летописец стал основоположником письменного украинского языка, а также был первым историком Киевской Руси.
Радиодиктант национального единства 2021 ко Дню украинской письменности и языка
С 2000 года 9 ноября проводится радиодиктант национального единства. Каждый желающий может таким образом проверить свою грамотность и показать единство со всеми, кто любит украинский язык.
Радиодиктант национального единства 2021 состоится 9 ноября в 10:00. Его будут транслировать несколько каналов и радиостанций, в числе которых: UA: Перший, Украинское радио и радио "Культура".
В 2021 году автором текста всеукраинского диктанта станет писатель Юрий Андрухович. Он же будет и читать текст диктанта.
В 2020 году текст диктанта единства написал Иван Малкович, а озвучила актриса Римма Зюбина.
День украинской письменности и языка: поздравления и картинки
С Днём украинской письменности и языка. Желаю грамотно писать и говорить, талантливо записывать историю своей жизни и рассказывать истории из жизни достойных людей. Будь толерантным, уверенным в себе, образованным, богатым и материально, и морально человеком. И пусть каждый день дарит тебе красивый букет счастья, как созвучный букет украинского языка.
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Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!
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День письменности и родного языка
Встречает вдохновлённо Украина,
Её народ несёт через века
Запас словарный, всем необходимый!
Культура пусть во всех сердцах живёт,
Умножится всё данное от предков,
Запас словарный мощно возрастёт,
И будут его люди ценить крепко!
***
Наш язык — в нем вся наша история,
Красота народа собрана вся в нем.
И всей нашей Украины территория
Разговаривает гордо на родном.
В нашем языке — страницы прошлого,
Дивная мелодия степи, полей...
Пусть же остается он родным, роскошным,
Сохраним его для внуков и детей!