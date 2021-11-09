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День украинской письменности и языка: радиодиктант национального единства 2021 – читает Андрухович

9 ноября 2021, 09:39

Также в этот день почитают Нестора Летописца.

День украинского языка и письменности
День украинского языка и письменности / https://ua.depositphotos.com/

Ежегодно в Украине День украинского языка и письменности отмечается 9 ноября. На официальном уровне этот праздник отмечается с 1997 года.

О том, какие профессиональные и международные праздники последнего месяца осени ждут украинцев, читайте в нашем материале: Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные.

День украинской письменности и языка: история

Дата празднования была выбрана не случайно. Именно 9 ноября православная церковь почитает преподобного Нестора Летописца, монаха Киево-Печерской лавры. Он был последователем Кирилла и Мефодия – творцов славянской азбуки, а также одним из авторов "Повести временных лет".

Историки склоняются к мнению, что именно Нестор Летописец стал основоположником письменного украинского языка, а также был первым историком Киевской Руси.

Радиодиктант национального единства 2021 ко Дню украинской письменности и языка

С 2000 года 9 ноября проводится радиодиктант национального единства. Каждый желающий может таким образом проверить свою грамотность и показать единство со всеми, кто любит украинский язык.

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Радиодиктант национального единства 2021 состоится 9 ноября в 10:00. Его будут транслировать несколько каналов и радиостанций, в числе которых: UA: Перший, Украинское радио и радио "Культура".

В 2021 году автором текста всеукраинского диктанта станет писатель Юрий Андрухович. Он же будет и читать текст диктанта.

В 2020 году текст диктанта единства написал Иван Малкович, а озвучила актриса Римма Зюбина.

День украинской письменности и языка: поздравления и картинки

С Днём украинской письменности и языка. Желаю грамотно писать и говорить, талантливо записывать историю своей жизни и рассказывать истории из жизни достойных людей. Будь толерантным, уверенным в себе, образованным, богатым и материально, и морально человеком. И пусть каждый день дарит тебе красивый букет счастья, как созвучный букет украинского языка.

***

Украинский язык носит в себе историю нашего народа, всю красоту и мощь поэтического слова. Чудная мелодия соловья, могучая песня лесов и полей, детский лепет и мамина колыбельная — звучит в нашем родном языке и остается в памяти навсегда. Поздравляю гордый украинский народ с праздником украинского слова!

День украинского языка и письменности 2021
День украинского языка и письменности 2021

***

День письменности и родного языка

Встречает вдохновлённо Украина,

Её народ несёт через века

Запас словарный, всем необходимый!

Культура пусть во всех сердцах живёт,

Умножится всё данное от предков,

Запас словарный мощно возрастёт,

И будут его люди ценить крепко!

День украинского языка и письменности 2021
День украинского языка и письменности 2021 поздравления

***

Наш язык — в нем вся наша история,

Красота народа собрана вся в нем.

И всей нашей Украины территория

Разговаривает гордо на родном.

В нашем языке — страницы прошлого,

Дивная мелодия степи, полей...

Пусть же остается он родным, роскошным,

Сохраним его для внуков и детей!

День украинского языка и письменности 2021
День украинского языка и письменности 2021 картинки

viber
День украинской письменности и языка радиодиктант национального единства 2021
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