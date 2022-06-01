День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

С днем защиты детей поздравления, картинки и красочные открытки - в подборке Главреда.
Международный день защиты детей традиционно отмечается в первый день лета – 1 июня. Для украинских школьников он совпадает с началом долгих летних каникул, поэтому у детей двойной праздник.
О том, какие государственные, профессиональные и международные праздники ждут украинцев в первом месяце лета, читайте в материале: Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты.
В Украине Международный день защиты детей на государственном уровне отмечают с 1998 года. И хоть этот праздник не принесет нам дополнительного выходного, это еще один повод весело провести этот день в компании сыновей и дочерей и самим окунуться в детство. А открытки с Днем защиты детей и душевные поздравления помогут усилить атмосферу праздника.
День защиты детей – поздравления, картинки и открытки
Поздравляю с Днём защиты детей. Желаю красочного и доброго мира вокруг. Пусть всегда будет радость в жизни и много всего интересного. Желаю, чтобы и взрослые, и дети всегда оставались на одной волне веселья, любознательности и мечтательности. И пусть наши дети улыбаются, пусть каждый день их балует и удивляет!
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Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и весёлых — наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несёт им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше и пусть они будут самыми счастливыми!
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В первый летний и солнечный день поздравить хочу всех детишек с чудесным праздником детства Днем защиты детей! Пожелать хочу не знать, что такое семейное насилие, обида, злость, боль, горечь и разочарование, а радоваться жизни, быть по-детски наивными, непосредственно, любили жизнь и купались в заботе, нежности и ласке родителей!
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Желаю чаще мечтать и веселиться. Желаю никогда не грустить и не сомневаться в себе. Желаю клубничного настроения и захватывающих историй. Желаю верных друзей и увлекательных путешествий. Пусть впереди ждёт яркое лето с воздушными шарами, вкусными сладостями, большими радостями. С Днём защиты детей.
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С Днем защиты всех детишек
Поздравляем на земле,
Детям нужно улыбаться,
Не грустить и не болеть,
Пусть их детство будет ярким,
Без забот и без проблем,
Волшебства, чудес и счастья
Мы желаем детям всем!
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Любите детишек, поменьше ругайте,
Дарите любовь им и солнечный свет,
Почаще целуйте их и обнимайте,
Тогда они счастье подарят в ответ!
Желаю всем деткам отличного детства,
Игрушек побольше и вкусных конфет,
Не знать никогда ни печали, ни бедствий
И счастливо в мире прожить много лет!
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Праздник добрый к нам приходит,
Поздравляем всех ребят!
Пусть сбываются желания,
Глазки радостью горят!
Пусть прекрасным будет детство
У всех деток на земле.
Мир, любовь и понимание
Пусть живут в каждой семье!