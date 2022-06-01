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День защиты детей 2022 – милые поздравления, веселые картинки и открытки к празднику

1 июня 2022, 01:23

С днем защиты детей поздравления, картинки и красочные открытки - в подборке Главреда.

Международный день защиты детей
День защиты детей 2022 / depositphotos.com/

Международный день защиты детей традиционно отмечается в первый день лета – 1 июня. Для украинских школьников он совпадает с началом долгих летних каникул, поэтому у детей двойной праздник.

О том, какие государственные, профессиональные и международные праздники ждут украинцев в первом месяце лета, читайте в материале: Праздники в июне 2022 в Украине: День защиты детей, День Конституции, Троица – важные даты.

В Украине Международный день защиты детей на государственном уровне отмечают с 1998 года. И хоть этот праздник не принесет нам дополнительного выходного, это еще один повод весело провести этот день в компании сыновей и дочерей и самим окунуться в детство. А открытки с Днем защиты детей и душевные поздравления помогут усилить атмосферу праздника.

День защиты детей – поздравления, картинки и открытки

Поздравляю с Днём защиты детей. Желаю красочного и доброго мира вокруг. Пусть всегда будет радость в жизни и много всего интересного. Желаю, чтобы и взрослые, и дети всегда оставались на одной волне веселья, любознательности и мечтательности. И пусть наши дети улыбаются, пусть каждый день их балует и удивляет!

***

Сегодня праздник у самых любимых, самых озорных и весёлых — наших деток. Пусть они никогда не болеют, пусть каждый день несёт им новые знания и открытия, пусть беззаботное время детства длится как можно дольше и пусть они будут самыми счастливыми!

Картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей

***

В первый летний и солнечный день поздравить хочу всех детишек с чудесным праздником детства Днем защиты детей! Пожелать хочу не знать, что такое семейное насилие, обида, злость, боль, горечь и разочарование, а радоваться жизни, быть по-детски наивными, непосредственно, любили жизнь и купались в заботе, нежности и ласке родителей!

***

Желаю чаще мечтать и веселиться. Желаю никогда не грустить и не сомневаться в себе. Желаю клубничного настроения и захватывающих историй. Желаю верных друзей и увлекательных путешествий. Пусть впереди ждёт яркое лето с воздушными шарами, вкусными сладостями, большими радостями. С Днём защиты детей.

Картинки с Днем защиты детей
Открытки с Днем защиты детей

***

С Днем защиты всех детишек

Поздравляем на земле,

Детям нужно улыбаться,

Не грустить и не болеть,

Пусть их детство будет ярким,

Без забот и без проблем,

Волшебства, чудес и счастья

Мы желаем детям всем!

***

Любите детишек, поменьше ругайте,

Дарите любовь им и солнечный свет,

Почаще целуйте их и обнимайте,

Тогда они счастье подарят в ответ!

Желаю всем деткам отличного детства,

Игрушек побольше и вкусных конфет,

Не знать никогда ни печали, ни бедствий

И счастливо в мире прожить много лет!

Картинки с Днем защиты детей
С Днем защиты детей

***

Праздник добрый к нам приходит,

Поздравляем всех ребят!

Пусть сбываются желания,

Глазки радостью горят!

Пусть прекрасным будет детство

У всех деток на земле.

Мир, любовь и понимание

Пусть живут в каждой семье!

Картинки с Днем защиты детей
Международный день защиты детей 2022
Картинки с Днем защиты детей
1 июня 2022 - День защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Картинки с Днем защиты детей
Открытки с Днем защиты детей

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