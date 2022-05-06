День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

День жен-мироносиц 2022 / depositphotos.com/

В третье воскресение после праздника Воскресения Христова православная церковь отмечает особый "женский день" - День жен-мироносиц. В этом году он выпадает на 8 мая.

В этот день в Украине также отмечают и День матери. Как красиво поздравить с этим праздником самого дорогого человека, читайте в материале: День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления.

Что значит праздник жен-мироносиц

День жен-мироносиц – праздник, который призван почить всех христианок, которые сильны в своей вере. Изначально почитали женщин, которые были в самом близком кругу учеников Христа. На третий день после казни, женщины пришли помазать тело умершего ароматическим маслом – миром. Однако на месте погребения увидели только ангела, который сообщил благую весть о Воскрешении Христа.

Одна из самых известных последовательниц учения Христа – Мария Магдалена. Именно ей Господь велел свидетельствовать о своем воскрешении.

В этот день наряду с почитанием правоверных христианок в народе отмечают и День супруги. Поздравления с Днем жены помогут поднять настроение и вызвать улыбку близкого человека.

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С Днём Жён-мироносиц

Поздравляю тебя!

Живи ясной душою,

Любовь в сердце храня.

Пусть будет прекрасным

Твой каждый рассвет,

Надежда и вера

Спасут от всех бед.

День жен-мироносиц 2022

***

С Днём Жён-мироносиц тебя поздравляю

И искренней веры на сердце желаю,

Надежда была чтоб в пути маяком,

Господь помогал тебе крепко во всём!

И чтобы вовек не иссякло терпенье,

Дарила судьба только счастья мгновенья,

И знай, что прекрасные цели, всегда

Достигнуты будут тобой без труда!

С Днем жен-мироносиц

***

День Жен-мироносиц,

Покрыт светлой тайной.

И чудом добра озарен,

Желаем всем женщинам мы,

Православным,

Господь, чтоб всегда вас берег.

Здоровья вам, счастья,

Надежды, тепла,

Чтоб Бог не покинул вас никогда.

С праздником жен-мироносиц

***

Желаю тебе в этот праздник святой

Лишь женского счастья и море тепла,

Чтоб ты наполняла наш мир добротой,

Чтоб лучики радости всем нам несла!

Любимому мужу всегда будь верна,

Любовь и уют своим близким дари!

Пускай будет светлой эта весна,

Как солнце сияй от зари до зари!