День жен-мироносиц 2022: традиции праздника, поздравления и картинки

Поздравления с праздником жен-мироносиц в стихах, красивые картинки и открытки - в подборке Главреда.
В третье воскресение после праздника Воскресения Христова православная церковь отмечает особый "женский день" - День жен-мироносиц. В этом году он выпадает на 8 мая.
В этот день в Украине также отмечают и День матери. Как красиво поздравить с этим праздником самого дорогого человека, читайте в материале: День матери в Украине 2022: дата, традиции праздника и душевные поздравления.
Что значит праздник жен-мироносиц
День жен-мироносиц – праздник, который призван почить всех христианок, которые сильны в своей вере. Изначально почитали женщин, которые были в самом близком кругу учеников Христа. На третий день после казни, женщины пришли помазать тело умершего ароматическим маслом – миром. Однако на месте погребения увидели только ангела, который сообщил благую весть о Воскрешении Христа.
Одна из самых известных последовательниц учения Христа – Мария Магдалена. Именно ей Господь велел свидетельствовать о своем воскрешении.
В этот день наряду с почитанием правоверных христианок в народе отмечают и День супруги. Поздравления с Днем жены помогут поднять настроение и вызвать улыбку близкого человека.
Поздравления с Днем супруги, картинки с праздником жен-мироносиц, с Днем жены
С Днём Жён-мироносиц
Поздравляю тебя!
Живи ясной душою,
Любовь в сердце храня.
Пусть будет прекрасным
Твой каждый рассвет,
Надежда и вера
Спасут от всех бед.
***
С Днём Жён-мироносиц тебя поздравляю
И искренней веры на сердце желаю,
Надежда была чтоб в пути маяком,
Господь помогал тебе крепко во всём!
И чтобы вовек не иссякло терпенье,
Дарила судьба только счастья мгновенья,
И знай, что прекрасные цели, всегда
Достигнуты будут тобой без труда!
***
День Жен-мироносиц,
Покрыт светлой тайной.
И чудом добра озарен,
Желаем всем женщинам мы,
Православным,
Господь, чтоб всегда вас берег.
Здоровья вам, счастья,
Надежды, тепла,
Чтоб Бог не покинул вас никогда.
***
Желаю тебе в этот праздник святой
Лишь женского счастья и море тепла,
Чтоб ты наполняла наш мир добротой,
Чтоб лучики радости всем нам несла!
Любимому мужу всегда будь верна,
Любовь и уют своим близким дари!
Пускай будет светлой эта весна,
Как солнце сияй от зари до зари!