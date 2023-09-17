Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

18 сентября День ангела празднуют обладатели шести мужских имен и обладательницы трех женских.

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День ангела 18 сентября / Коллаж Главред, Фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Ângela Antunes)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 18 сентября по новому православному календарю.

Именины 18 сентября: мужские имена

Глеб - означает "потомок Бога". Значение имени указывает на его серьезный, спокойный и послушный характер. Эти черты способствуют его успешному обучению, проявляющиеся еще с раннего возраста, особенно в способности к языку. Глеб является любимцем как среди своих сверстников, так и среди учителей, благодаря его отзывчивости и готовности всегда оказывать помощь, если это необходимо. Он выполняет поручения с большой ответственностью и имеет положительное отношение к окружающим, чем завоевывает их доверие.

Давид - означает "возлюбленный". Их характер отличается гордостью, настойчивостью и прагматизмом. Давиды общительны и имеют много друзей, но иногда это может привести к неприятностям. Они похожи на свою мать и обладают необычайной физической силой. Парень не терпит неправды и может разозлиться, но быстро отходят от гнева. Имеет естественный дар убеждать и никогда ничего не обещает, если не может этого выполнить.

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Захар - означает "Божья память", "тот, кто помнит Бога". Общительны и восприимчивы. Его спокойствие и отвага привлекают противоположный пол. Однако парень совсем не интересуется девушками, которые открывают перед ним свои чары и ожидают внимания. Захар придает большое значение своим внутренним чувствам и интуиции, которые очень редко его подводят.

Максим - означает "самый большой", "величайший". Максим обладает большой силой воли и стойкой психикой. Молодой человек выглядит привлекательно извне и благодаря этому раньше своих ровесников исследует запретные вещи и исследует интимную сторону жизни. Несмотря на это, разврат ему безразличен. В профессиональном плане Максим может достичь больших вершин, но это будет результатом упорного труда. В общем, у Макса нет жадности к карьере. Он усердно работает, чтобы привлечь внимание окружающих и убедить их в своих экстраординарных способностях.

Панас (Афанасий, Афанасий) - означает "бессмертный". Внешне они очень приятны, имеют скромный характер и часто бывают нерешительными. В карьерном росте приходится двигаться медленно. Имя Панас может создавать впечатление человека слишком мягкого, простого и доброго для современной жизни. Однако своей добротой и кротостью они могут достичь многого, иногда даже большего, чем другие, благодаря своей настойчивости.

Федор (Феодор) - означает "Божий дар", "дарованный Богом". Федор - это надежный и осторожный человек. Он дружелюбен в отношениях с коллегами, но его отношения с ними ограничиваются исключительно работой. Всегда избегает конфликтов и старается решать любые недоразумения мирным путем. Этот человек является искусным хозяином и может выполнять много работ дома своими руками. Единственный его недостаток - скупость.

Именины 18 сентября: женские имена

Елизавета - означает "та, что чтит Бога", "обетование Господу". У нее развита сильная интуиция, помогающая выбирать для себя благоприятное окружение, где девушка чувствует себя, как рыба в воде. Элизабет известна своим аналитическим мышлением, что делает ее любопытной и чрезвычайно интересной наблюдательницей всего, что происходит вокруг нее. Она может замечать мелочи, на которые другие часто не обращают внимания. Из-за этого, Елизавета нуждается в компании людей, которые способны заинтересовать ее, иначе она будет погружаться в свои размышления.

Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.

Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.

Кто родился 18 сентября

Алла Горская - украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине.

украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине. Вячеслав Хруслов - украинский футболист и тренер, чемпион и обладатель Кубка Украины.

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