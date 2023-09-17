УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Лидия Неплях
17 сентября 2023, 13:45 обновлено 17 сентября, 14:05
6
18 сентября День ангела празднуют обладатели шести мужских имен и обладательницы трех женских.
День ангела 18 сентября
День ангела 18 сентября / Коллаж Главред, Фото Instagram (cute_baby_treasures_), flickr (Ângela Antunes)

День ангела - это один из тех дней, когда наши имена становятся поводом для радости и встреч с близкими. Рассказываем, кто празднует именины 18 сентября по новому православному календарю.

Именины 18 сентября: мужские имена

Глеб - означает "потомок Бога". Значение имени указывает на его серьезный, спокойный и послушный характер. Эти черты способствуют его успешному обучению, проявляющиеся еще с раннего возраста, особенно в способности к языку. Глеб является любимцем как среди своих сверстников, так и среди учителей, благодаря его отзывчивости и готовности всегда оказывать помощь, если это необходимо. Он выполняет поручения с большой ответственностью и имеет положительное отношение к окружающим, чем завоевывает их доверие.

Давид - означает "возлюбленный". Их характер отличается гордостью, настойчивостью и прагматизмом. Давиды общительны и имеют много друзей, но иногда это может привести к неприятностям. Они похожи на свою мать и обладают необычайной физической силой. Парень не терпит неправды и может разозлиться, но быстро отходят от гнева. Имеет естественный дар убеждать и никогда ничего не обещает, если не может этого выполнить.

видео дня

Захар - означает "Божья память", "тот, кто помнит Бога". Общительны и восприимчивы. Его спокойствие и отвага привлекают противоположный пол. Однако парень совсем не интересуется девушками, которые открывают перед ним свои чары и ожидают внимания. Захар придает большое значение своим внутренним чувствам и интуиции, которые очень редко его подводят.

Максим - означает "самый большой", "величайший". Максим обладает большой силой воли и стойкой психикой. Молодой человек выглядит привлекательно извне и благодаря этому раньше своих ровесников исследует запретные вещи и исследует интимную сторону жизни. Несмотря на это, разврат ему безразличен. В профессиональном плане Максим может достичь больших вершин, но это будет результатом упорного труда. В общем, у Макса нет жадности к карьере. Он усердно работает, чтобы привлечь внимание окружающих и убедить их в своих экстраординарных способностях.

Панас (Афанасий, Афанасий) - означает "бессмертный". Внешне они очень приятны, имеют скромный характер и часто бывают нерешительными. В карьерном росте приходится двигаться медленно. Имя Панас может создавать впечатление человека слишком мягкого, простого и доброго для современной жизни. Однако своей добротой и кротостью они могут достичь многого, иногда даже большего, чем другие, благодаря своей настойчивости.

Федор (Феодор) - означает "Божий дар", "дарованный Богом". Федор - это надежный и осторожный человек. Он дружелюбен в отношениях с коллегами, но его отношения с ними ограничиваются исключительно работой. Всегда избегает конфликтов и старается решать любые недоразумения мирным путем. Этот человек является искусным хозяином и может выполнять много работ дома своими руками. Единственный его недостаток - скупость.

Именины 18 сентября: женские имена

Елизавета - означает "та, что чтит Бога", "обетование Господу". У нее развита сильная интуиция, помогающая выбирать для себя благоприятное окружение, где девушка чувствует себя, как рыба в воде. Элизабет известна своим аналитическим мышлением, что делает ее любопытной и чрезвычайно интересной наблюдательницей всего, что происходит вокруг нее. Она может замечать мелочи, на которые другие часто не обращают внимания. Из-за этого, Елизавета нуждается в компании людей, которые способны заинтересовать ее, иначе она будет погружаться в свои размышления.

Ираида - означает "героиня", "дочь героя", "род Геры". Это независимая и самоуверенная личность. Ираида добивается успехов не благодаря знаниям, а благодаря желанию опередить всех. Ровесники могут считать, что девушка слишком гордая и равнодушная. Тем не менее, на самом деле Ираида - человек, который придерживается жестких правил и умеет управлять своими чувствами. Представительница этого имени стремится к опрятности и пунктуальности и ожидает этого же от других.

Раиса - означает "беззаботная", "легкомысленная". Для многих она кажется такой милой, беспомощной и любезной, что никто и не подозревает, что за этим именем скрыта настоящая сильная личность. Раиса прагматична, последовательна, трудолюбива, умна и независима. Единственное, что может выявить ее характер, это резкие взрывы гнева и определенная поспешность и нетерпимость. Однако Раиса часто выступает в роли миротворца и дипломата, умело восстанавливая связи и мир между ссорящимися людьми.

Кто родился 18 сентября

  • Алла Горская - украинская художница и общественный деятель, участница правозащитного движения 60-х годов в Украине.
  • Вячеслав Хруслов - украинский футболист и тренер, чемпион и обладатель Кубка Украины.
  • Елена Говорова - украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр (2000).
  • Александр Кукурба - офицер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины (2022).
  • Джеймс Гандольфини - американский киноактер, обладатель премий "Эмми" и "Золотой глобус".
  • Джада Пинкетт-Смит - американская актриса, певица, продюсер, режиссер, писательница и предпринимательница.
  • Эйдан Галлахер - американский актер, певец, экоактивист, посол доброй воли ООН.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
День ангела именины
Реклама

Главное за день

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:38 Украина
"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

12:52 Украина
Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:45

Именины 18 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

13:39

Что вы увидели первым: иллюзия определит скрытые черты вашего характера

13:38

Война может затянуться до 2032 года, а Россия уйти "под Китай" – Арестович

13:23

РФ еще ни разу не применила "аналоговнетный" "Циклон" для ударов по Украине: почему

12:52

"Бьют перед громкими политическими событиями": в ВСУ объяснили цель новой атаки РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:47

Россия стянула под Бахмут 52 тыс. войск, оккупанты несут большие потери – ВСУ

12:38

Игнат о 40 "Искандерах" возле Украины: опасность в другом

12:32

Экс-невестка Ющенко отреагировала на приговор Маши Ефросининой

12:14

Самые лучшие упражнения на пресс от Аниты Луценко: всего 12 мин в день для идеальной формыВидео

Реклама
12:05

Уже вклинились во вторую "линию Суровикина": ВСУ близки к прорыву к побережью Азовского моряВидео

11:58

Как вкусно засолить сало - 2 шикарных рецепта от Евгения Клопотенко

11:58

Данилов – о переговорах с Путиным: никакого диалога, РФ должна провалиться

11:22

Самый быстрый хачапури в мире за 12 минут: рецепт, который разметают с пылу с жару

11:22

Что важно знать о ракете Х-БДмнение

11:03

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Змеям - стресс, Обезьянам - страсть

10:54

Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ на Токмак – разведка Британии

10:54

Это будет переломный и решающий момент: когда Украину ждет победа в войне - прогноз

10:48

Война в Украине затянется, нужно готовиться к длительной борьбе – Столтенберг

10:47

Гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Водолею - деньги, Льву - флирт

10:06

ВСУ пробили брешь в "обороне" РФ под Работино, оккупантам не хватает войск – ISW

Реклама
09:52

Оккупанты атаковали Харьков: 4 ракеты С-300 попали в гражданское предприятие

09:48

Эксперт по уборке рассказал, как за две минуты сделать средство от плесени

09:20

Удалит даже самую сильную грязь: мужчина удивил странным способом очистки автоВидео

09:11

ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина – Данилов

09:01

Приоритет для РФ – Запорожское направление, туда перебрасывают элитные войска – ISW

08:42

Война на истощение до 2032 годамнение

08:35

У Шойгу создали новую ЧВК во главе с Суровикиным: в ВСУ раскрыли их планы

08:18

Простой детский завтрак за 20 минут всего из четырех ингредиентов: рецепт от Павы

07:43

РФ ночью ударила по Украине: один город был атакован ракетами С-300

07:11

Какой праздник 17 сентября: кого нужно поздравить в этот день

07:05

Коварная загадка для проверки внимательности: сможете ли вы найти конфету за 10 секунд

06:35

Почему нельзя говорить "я переслідую ціль": Авраменко удивил ответомВидео

06:23

Чем опасен союз Ким Чен Ына и Путинамнение

05:40

Они помогут в сложные моменты: 2 самые сильные молитвы о защите семьи и детей

04:30

У ВСУ есть все шансы ускорить наступление возле Токмака: Коваленко раскрыл подробности

03:30

Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи

02:30

РФ собрала ударный кулак: в ВСУ назвали, на какой город нацелились оккупанты

01:38

"Это два безумца": Жданов объяснил, чем опасен союз Путина и Ким Чен Ына

01:27

Вера, Надежда и Любовь: кто 17 сентября за новым календарем празднует именины

16 сентября, суббота
23:55

"Перед Украиной стоит сложнейшая задача": экс-глава ЦРУ оценил контрнаступление ВСУ

Реклама
23:28

Такое в моей карьере впервые: Дорофеева экстренно отменила концерт за 2 часа до начала

23:18

Два дня шел с пулей прямо в сердце: военный чудом выжил в боях за Работино

22:35

Топ-генерал США откровенно ответил, помогут ли РФ в войне против Украины снаряды КНДР

21:40

Раздались сильные взрывы: в Токмаке разбомбили базу оккупантов

20:49

"Графики отключений уже готовы": в Минэнерго рассказали, стоит ли готовиться к блэкаутам

20:24

Балерину выгнали из Баварского театра за поддержку оккупации Украины

20:12

На рынке больше не купите морковку по-корейски: рецепт хрустящей закуски, которую готовили в 90-х

19:57

"Мне некуда идти": Меладзе показал новую подопечную и спел об одиночестве

19:56

У оккупантов появилась новая самоходная артустановкамнение

19:55

ВСУ "разрежут" силы оккупантов и выйдут к Азовскому морю: эксперт дал прогноз

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять