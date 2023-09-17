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Удалит даже самую сильную грязь: мужчина удивил странным способом очистки авто

Сергей Кущ
17 сентября 2023, 09:20 обновлено 17 сентября, 09:20
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Самое приятное, что все необходимое для этого, скорее всего, есть в ваших шкафах.
Как очистить панель авто
Как очистить панель авто / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Автоэксперт рассказал о странном, но простом и рабочем способе очистки панели в автомобиле.

Он даже показал, как приготовить чистую слизь, которая сделает ваш автомобиль абсолютно безупречным.

Оказывается, с помощью обычного слайма, которым так любят играть дети, можно легко собрать грязь и пыль с таких трудноочищаемых мест, как подстаканник и рулевое колесо.

видео дня

Самое приятное, что все необходимое для этого, скорее всего, есть в ваших шкафах.

Автомобилисты могут создать свою собственную чистящую слизь, смешав клей, пищевую соду и раствор для контактной техники. Это простое приспособление - отличный способ быстрой очистки.

Как очистить панель приборов
Как очистить панель приборов / скриншот с видео

Но, пожалуй, единственным недостатком является то, что слизь нельзя использовать повторно, поэтому вам придется заново готовить раствор, что может оказаться не столь эффективным в долгосрочной перспективе.

Смотрите видео о том, как очистить панель авто:

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