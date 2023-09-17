Удалит даже самую сильную грязь: мужчина удивил странным способом очистки авто

Автоэксперт рассказал о странном, но простом и рабочем способе очистки панели в автомобиле.
Он даже показал, как приготовить чистую слизь, которая сделает ваш автомобиль абсолютно безупречным.
Оказывается, с помощью обычного слайма, которым так любят играть дети, можно легко собрать грязь и пыль с таких трудноочищаемых мест, как подстаканник и рулевое колесо.
Самое приятное, что все необходимое для этого, скорее всего, есть в ваших шкафах.
Автомобилисты могут создать свою собственную чистящую слизь, смешав клей, пищевую соду и раствор для контактной техники. Это простое приспособление - отличный способ быстрой очистки.
Но, пожалуй, единственным недостатком является то, что слизь нельзя использовать повторно, поэтому вам придется заново готовить раствор, что может оказаться не столь эффективным в долгосрочной перспективе.
Смотрите видео о том, как очистить панель авто:
@uniquozwsjl Part 2 of 1] Clean Out all the nooks & crannies in your car!! #foryou#carhacks#interiordetailing#tiktokshop♬ So Alone - Midnight Son of GOD 82020
Вам может быть интересно:
- Даже тереть ничего не нужно: как очистить желтизну в ванной быстро и дешево
- Нужно всего несколько секунд: как отличить настоящую кожу от кожзама
- Что лучше всего растворяет жир: как отмыть кухню от липкого налета