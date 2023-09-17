Какой праздник 17 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник 17 сентября и что эта дата значит для Украины.

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Какой праздник 17 сентября / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 17 сентября годами ранее и какой праздник 17 сентября отмечают в Украине.

Что произошло 17 сентября в истории – Украина и мир

17 сентября 1919 года было оглашено обращение главного атамана войск УНР Симена Петлюры к населению соборной Украины с разглашением основных положений программы правительства УНР. В 1920 году 17 сентября армия УНР освободила Гусятин, Теребовлю и Чертков.

17 сентября 1939 года СССР вступил во Вторую мировую войну на стороне Германии, советская Красная армия вторглась на территорию Польши и аннексировала восточную Галичину и Волынь.

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Какой праздник 17 сентября в Украине и мире

16 сентября отмечается Ден безопасности пациентов, День работников гражданской защиты (День спасателя), День сотрудника страхового рынка. В США в этот день отмечают День конституции.

Какой сегодня церковный праздник 17 сентября

В Церкви в этот день отмечается праздник иконы Божьей Матери "Неопалимая Купина". По древним рассказам, Моисей увидел терновый куст, который уцелел от огня. Люди восприняли это как знак спасения людского рода Сыном Божьим, рожденным от Девы Марии.

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