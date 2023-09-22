Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 23 сентября.
Что произошло 23 сентября в истории – Украина и мир
23 сентября 1846 года - Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Аррест открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы;
23 сентября 1939 года - Дрогобыч передан немецкой армией красноармейским войскам;
23 сентября 1992 года - на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв;
23 сентября 1993 года - Кабинет Министров Украины принял постановление "Об образовании Национального совета по географическим названиям";
23 сентября 2008 года - презентация первой версии операционной системы "Android".
Какой праздник 23 сентября в Украине и мире
Праздники в Украине:
- День города Полтава.
Праздники в мире:
- Международный день языка жестов;
- Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;
- День борьбы с неокончанием детьми средней школы;
- День шашек.
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября
23 сентября, в новом церковном календаре, отмечается праздник – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день имеет свои корни еще с V века и берет начало в Константинополе. Его посвящение связано с важным библейским событием, а именно, с зачатием сына в семье праведных Захарии и Елизаветы.
Священник Захария и его жена долгое время не могли родить детей, что среди евреев рассматривалось как стыдное обстоятельство. Они молились Богу с умолением о том, чтобы им был дарован ребенок. Однажды к священнику Захарии явился архангел Гавриил и возвестил, что у него родится сын, который будет велик пред Господом.
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