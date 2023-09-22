Какой праздник 23 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

Рассказываем о том, что украинцы празднуют 23 сентября, и какие события в этот день произошли раньше.

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Какой завтра праздник 23 сентября / Коллаж Главред, фото Википедия, скриншот YouTube ( Learn How to Sign)

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 23 сентября.

Что произошло 23 сентября в истории – Украина и мир

23 сентября 1846 года - Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д'Аррест открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы;

23 сентября 1939 года - Дрогобыч передан немецкой армией красноармейским войскам;

видео дня

23 сентября 1992 года - на американском ядерном полигоне в штате Невада осуществлен последний ядерный взрыв;

23 сентября 1993 года - Кабинет Министров Украины принял постановление "Об образовании Национального совета по географическим названиям";

23 сентября 2008 года - презентация первой версии операционной системы "Android".

Какой праздник 23 сентября в Украине и мире

Праздники в Украине:

День города Полтава .

Праздники в мире:

Международный день языка жестов;

Международный день против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми;

День борьбы с неокончанием детьми средней школы;

День шашек.

Какой сегодня церковный праздник 23 сентября

23 сентября, в новом церковном календаре, отмечается праздник – зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Этот день имеет свои корни еще с V века и берет начало в Константинополе. Его посвящение связано с важным библейским событием, а именно, с зачатием сына в семье праведных Захарии и Елизаветы.

Священник Захария и его жена долгое время не могли родить детей, что среди евреев рассматривалось как стыдное обстоятельство. Они молились Богу с умолением о том, чтобы им был дарован ребенок. Однажды к священнику Захарии явился архангел Гавриил и возвестил, что у него родится сын, который будет велик пред Господом.

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