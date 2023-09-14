Какой праздник отмечается 14 сентября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, какие события произошли 14 сентября годами ранее и какой праздник 14 сентября отмечают в Украине.
День в истории 14 сентября – что произошло в мире и Украине
14 сентября 1939 года в США Игор Сикорский (киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет. В 1991 году 14 сентября в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции. 14 сентября 1995 года в Брюсселе прошла официальная церемония принятия Индивидуалной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.
Что за праздник 14 сентября в Украине и мире
14 сентября отмечается День слушания шума, Всемирный ден атопической экземы. В США в этот день отмечается День национального гимна, а в Румунии – День инженера. В Украине с 2023 года в этот день отмечается День танкиста.
Какой сегодня церковный праздник - 14 сентября
В Церкви в этот день чтится память Симеона Столбника. Он родился в середине 4 столетия в Сирии, в бедной семье. Однажды в церкви услышал пение, обратился к Богу и попросил показать ему, как жит дальше. В итоге – жил в одиночестве в пустыне в столбе, чтобы не спать и не отдыхать, а только стоять в столбе и молиться. Он дожил до 100 лет и умер во время молитвы.
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