Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 23 ноября.
Что произошло 23 ноября в истории - Украина и мир
1708 год - РПЦ по политическим соображениям подвергла анафеме украинского гетмана Ивана Мазепу.
1917 год - Александр Немитц направил телеграмму Генеральному Секретарю военных дел УНР о признании флотом власти УНР.
1938 год - Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой Республики.
1956 год - первый день соревнований XVI Олимпиады в Мельбурне (Австралия).
1994 - во время экспедиции спортсменов альпинистского клуба "Одесса" в Гималаи установлен флаг Украины на вершине Чогори К2 (8611 метров).
1996 год - официальное окончание Первой русско-чеченской войны. Тогдашний президент России Борис Ельцин подписал указ о выводе около 6 тысяч российских военного контингента с территории Чеченской Республики Ичкерия.
2003 - в результате революции роз в Грузии Эдуард Шеварнадзе подал в отставку.
2007 - начала работу Верховная Рада Украины 6-го созыва, избранная после досрочного роспуска ВРУ 5-го созыва.
2022 год - Россия была признана страной "Спонсором терроризма"
Какой праздник 23 ноября в мире
- Международный день акварели.
Какой сегодня церковный праздник 23 ноября
23 ноября в церковном календаре отмечается День святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Святой Амфилохий родился в набожной христианской семье и происходил из Каппадокии в Малой Азии. В молодости мечтал стать адвокатом, однако покинул мирскую жизнь и посвятил себя служению Богу. Поселился в пустыне, где выращивал для своего пропитания овощи и овощи.
В 374 году духовенство и верующие города Иконии избрали его епископом. В том же году Амфилохий созвал Иконийский Синод, на котором были осуждены еретики-македонцы, отрицавшие божество третьего лица Божьего. Он написал отдельное произведение, в котором доступно осветил науку Церкви о Святом Духе. Амфилохий боролся также против ереси Ариян. Господь наделил верного божьего слугу даром исцеления молитвой. Амфилохий был сердечным приятелем св. Василия Великого и св. Григория Назианского, который называл его епископом без изъянов, ангелом и вестником правды. Амфилохий, которого называют Отцом церкви IV в., умер между 394-400 годами.
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