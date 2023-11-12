Какой праздник завтра 13 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Ежедневно в мире и в Украине отмечают какой-то праздник. Рассказываем, что празднуют 13 ноября.
Что произошло 13 ноября в истории – Украина и мир
1851 год - введена в действие Николаевская железная дорога.
1918 год - правительство Гетмана Павла Скоропадского освобождает из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание.
1918 год - началось тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР - высший орган государственной власти.
1918 год - Во Львове Украинский национальный совет принял временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика.
1994 год - Швеция вступает в Европейский союз через референдум.
2007 год - Европарламент дал согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии.
Какой праздник 13 ноября в мире
- Всемирный день доброты
Кто празднует именины 13 ноября
Согласно новому церковному календарю 13 ноября в Украине именины празднуют: Герман, Иван, Ян.
Какой сегодня церковный праздник 13 ноября
13 ноября в новом православном календаре отмечают день памяти святителя Ивана Златоуста, выдающегося богослова и проповедника. Родившись в Антиохии в христианской семье, Иоанн получил образование в области философии и риторики, став учеником знаменитого Либания. После крещения в 367 году и смерти матери, он посвятил себя монашеству, проведя четыре года в пустыне. Вернувшись в Антиохию, он был рукоположен в диакона, а затем в пресвитера, где снискал славу благодаря своим проповедям. В 398 году Иван стал архиепископом Константинополя, где проводил реформы и активно занимался благотворительностью. Он столкнулся с преследованиями и конфликтами за критику императорского двора и выступления против арианства, что привело к его изгнаниям и кончине в 407 году.
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