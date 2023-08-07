Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 7 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
7 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.
Церковный праздник 7 августа
Православные верующие 7 августа 2023 года отмечают важный церковный праздник — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Это весьма значимый день для всех христиан, поэтому нужно знать историю жизни праведной Анны, которая являлась бабушкой Иисуса Христа, а также традиции и запреты.
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Кто родился 7 августа?
7 августа родились:
- Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель
- София Ротару, украинская певица, народная артистка СССР и Украины.
- Шарлиз Терон, американская киноактриса южноафриканского происхождения
- Яна Клочкова, многократная олимпийская чемпионка по плаванию, герой Украины.
День ангела 7 августа (именины)
В этот день именины празднуют Александр, Анна, Макар, Николай.