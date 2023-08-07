Какой сегодня церковный праздник и у кого День ангела 7 августа

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 7 августа и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

7 августа - это особенный день, когда отмечается День ангела у многих людей. Узнайте, кого поздравить сегодня с именинами и как отметить этот духовный праздник.

Церковный праздник 7 августа

Православные верующие 7 августа 2023 года отмечают важный церковный праздник — Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Это весьма значимый день для всех христиан, поэтому нужно знать историю жизни праведной Анны, которая являлась бабушкой Иисуса Христа, а также традиции и запреты.

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Кто родился 7 августа?

7 августа родились:

Пантелеймон Кулиш, украинский писатель, общественный деятель, фольклорист, этнограф, переводчик, редактор и издатель

София Ротару, украинская певица, народная артистка СССР и Украины.

Шарлиз Терон, американская киноактриса южноафриканского происхождения

Яна Клочкова, многократная олимпийская чемпионка по плаванию, герой Украины.

День ангела 7 августа (именины)

В этот день именины празднуют Александр, Анна, Макар, Николай.