Какой сегодня праздник 1 августа: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 1 августа значит для Украины.

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Какой сегодня праздник 1 августа / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 1 августа годами ранее, какой праздник 1 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

День в истории 1 августа – что произошло в мире и Украине

1 августа 1923 года Раднарком УССР принял решение о начале украинизации. В этот же день в 1924 году в Буенос-Айресе(Аргентина) основали Украинское сообщество "Просвита". В 1936 году 1 августа Адольф Гитлер открыл Олимпийские игры в Берлине.

Что за праздник 1 августа в Украине и мире

1 августа в мире отмечают День борьбы с онкологией легких, а в Украине 1 августа – это День Инкасатора. Также с 1 по 7 августа по инициативе ООН проходит Неделя грудного кормления.

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Какой святой праздник 1 августа по церковному календарю

В Церкви в этот день чтится память преподобной Мокрины Каппадокийской. Жила она в 4 столетии нашей эры и приняла постриг, будучи юной девушкой. Она вместе со своей матерью поселились на берегу реки и молились, после чего принимали женщин, которые также хотели посвятить свою жизнь Богу.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 1 августа

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 1 августа, отметят:

Мужские имена: Степан, Серафим, Роман, Дмитрий.

Женские имена: Евгения.

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