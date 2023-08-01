Какой сегодня праздник 1 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 1 августа годами ранее, какой праздник 1 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 1 августа – что произошло в мире и Украине
1 августа 1923 года Раднарком УССР принял решение о начале украинизации. В этот же день в 1924 году в Буенос-Айресе(Аргентина) основали Украинское сообщество "Просвита". В 1936 году 1 августа Адольф Гитлер открыл Олимпийские игры в Берлине.
Что за праздник 1 августа в Украине и мире
1 августа в мире отмечают День борьбы с онкологией легких, а в Украине 1 августа – это День Инкасатора. Также с 1 по 7 августа по инициативе ООН проходит Неделя грудного кормления.
Какой святой праздник 1 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память преподобной Мокрины Каппадокийской. Жила она в 4 столетии нашей эры и приняла постриг, будучи юной девушкой. Она вместе со своей матерью поселились на берегу реки и молились, после чего принимали женщин, которые также хотели посвятить свою жизнь Богу.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 1 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 1 августа, отметят:
Мужские имена: Степан, Серафим, Роман, Дмитрий.
Женские имена: Евгения.
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