Какой сегодня праздник 16 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 16 августа годами ранее, какой праздник 16 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 16 августа – что произошло в мире и Украине
16 августа 1925 года на экраны вышел первый фильм Чарли Чаплина. В этот же день 1985 года Мадонна вышла замуж за Шона Пенна. 16 августа 1995 года большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовало против независимости..
Что за праздник 16 августа в Украине и мире
16 августа отмечается Международный день воздушного змея. В Америке в этот день традиционно чтут память Элвиса Пресли..
Какой святой праздник 16 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память преподобного Антония Римлянина, который жил в посте и молитве, пока его не унесло в море.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 16 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 16 августа, отметят:
Мужские имена: Антон, Вячеслав, Иван, Николай.
Женские имена: Соломия.
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