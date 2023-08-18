Какой сегодня праздник 18 августа: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 18 августа годами ранее, какой праздник 18 августа отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
День в истории 18 августа – что произошло в мире и Украине
18 августа 1859 года француз Жан Блонден перешел Ниагарский водопад по канату с ещё одним акробатом на своих плечах. Этот рекорд занесен в Книгу Гиннеса.
Что за праздник 18 августа в Украине и мире
18 августа отмечается Международный день вина "Пино-нуар", День интуиции и День, когда открыли такой элемент, как Гелий..
Какой святой праздник 18 августа по церковному календарю
В Церкви в этот день чтится память святого Евсигния Антиохийского,который прожил долгую жизнь в постах и молитве Его обезглавил царь.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 18 августа
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 18 августа, отметят:
Мужские имена: Юхим, Иван, Викентий.
Женские имена: Евдокия, Дарья, Мария.
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