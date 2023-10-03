Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 4 октября годами ранее и что за праздник 4 октября в Украине.
4 октября – события в истории
В этот день в 1675 году были запатентованы карманные часы голландским физиком Христианом Гюйгенсом. В 1800 году в этот день в Луганске запустили первую доменную печь. Также 4 октября 1911 года в Лондоне заработал первый эскалатор.
Что за праздник 4 октября в Украине
В Украине в 4 день октября отмечается День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел Украины. В этот день поздравляют тех, кто занимается эпидемиологическим и санитарным контролем.
4 октября - праздник в мире
4 октября отмечается Всемирный день животных, также в этот день берет свое начало Всемирная неделя космоса. Помимо прочего, 4 октября – это Всемирный день защиты животных и Международный день врача.
4 октября церковный праздник
В этот день в церкви чтят память апостола Кодрата Афинского, который проповедовал Божие слово в Афинах. В Азии Кодрат представил императору Адриану произведение в защиту христиан, после которого правитель приказал никого не осуждать без доказательств.
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