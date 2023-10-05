Какой сегодня праздник 6 октября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, какой праздник 6 октября в Украине и мире.
Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 6 октября годами ранее и что за праздник 6 октября в Украине.
6 октября - какой день в истории
В этот день в 1618 году украинское войско во главе с П. Сагайдачным отправилось в сторону Москвы и разгромило московское войско Бутурлина. В 1917 году в этот день состоялся первый съезд общества "Просвита". Также 6 октября 1918 года открылся Киевский государственный украинский университет.
Какой праздник 6 октября в Украине и мире
6 октября отмечается Всемирный день охраны мест обитания, День помощника врача и даже День безумного Шляпника из книги "приключения Алисы в стране чудес".
видео дня
Какой церковный праздник 6 октября
В этот день в церкви отмечают зачатие Иоанна Предтечи. В народе считается, что в этот день необходимо утеплить дом и подготовиться к зиме и холодам.
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