Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 октября годами ранее и что за праздник 7 октября в Украине.
7 октября - что произошло в истории
В этот день в 1920 году в Оксфордский университет приняли первые 100 женщин. В этот же день в 1943 года из заключения в советских лагерях освободили украинского писателя Остапа Вишню. В 1952 году 7 октября был получен патент на штрих-код. В этот же день в 1999 году Британские ученые объявили о возможном существовании 10-й планеты в Солнечной системе.
Что за праздник 7 октября в Украине и мире
7 октября отмечают Всемирный день действий за достойный труд, также Всемирный день улыбки, Всемирный день таблицы умножения, День вежливых людей и День фраппе.
7 октября - праздник церковный
В этот день в церкви чтят память Феклы Иконийской, раннехристианской святой, которая родилась в богатой семье язычников. Фекла услышала проповедь апостола Павла и решила посвятить свою жизн служению Богу.
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