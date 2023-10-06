Какой сегодня праздник 7 октября: кого нужно поздравить в этот день

Главред расскажет, что за праздник 7 октября в Украине и мире.

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Какой сегодня праздник 7 октября / коллаж: Гларвед, фото: скриншот

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 7 октября годами ранее и что за праздник 7 октября в Украине.

7 октября - что произошло в истории

В этот день в 1920 году в Оксфордский университет приняли первые 100 женщин. В этот же день в 1943 года из заключения в советских лагерях освободили украинского писателя Остапа Вишню. В 1952 году 7 октября был получен патент на штрих-код. В этот же день в 1999 году Британские ученые объявили о возможном существовании 10-й планеты в Солнечной системе.

Что за праздник 7 октября в Украине и мире

7 октября отмечают Всемирный день действий за достойный труд, также Всемирный день улыбки, Всемирный день таблицы умножения, День вежливых людей и День фраппе.

видео дня

7 октября - праздник церковный

В этот день в церкви чтят память Феклы Иконийской, раннехристианской святой, которая родилась в богатой семье язычников. Фекла услышала проповедь апостола Павла и решила посвятить свою жизн служению Богу.

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