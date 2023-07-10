Мы расскажем, кому посвящен День ангела 10 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.

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Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 10 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.

Какой праздник 10 июля

10 июля в мире отмечают такие праздники:

День рождения футбольного свистка.

День котенка.

День Николы Теслы.

День сбора черники.​

видео дня

Церковный праздник 10 июля

10 июля 2023 года в церковном православном календаре чтят память преподобного Самсона. В народе этот день известен, как Самсонов день.

Кто родился 10 июля?

10 июля родились:

Андрей Дмитрук, украинский писатель

Леонид Буряк, украинский футболист, тренер

Анна Диденко, украинская художница

Влад Яма, украинский танцовщик

У кого День ангела 10 июля (именины)

В этот день именины празднуют 10 июля: Георгий, Юрий, Егор, Иван, Самсон, Мартын, Иванна, Жанна.

С Днем ангела поздравления / Главред