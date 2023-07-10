Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

Мы расскажем, кому посвящен День ангела 10 июля и какие еще праздники мы отмечаем сегодня.
Мы расскажем, какой праздник отмечают в Украине и мире 10 июля 2023 года. Также в этот день родилось немало известных людей, а некоторых следует поздравить с именинами.
Какой праздник 10 июля
10 июля в мире отмечают такие праздники:
- День рождения футбольного свистка.
- День котенка.
- День Николы Теслы.
- День сбора черники.
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Церковный праздник 10 июля
10 июля 2023 года в церковном православном календаре чтят память преподобного Самсона. В народе этот день известен, как Самсонов день.
Кто родился 10 июля?
10 июля родились:
- Андрей Дмитрук, украинский писатель
- Леонид Буряк, украинский футболист, тренер
- Анна Диденко, украинская художница
- Влад Яма, украинский танцовщик
У кого День ангела 10 июля (именины)
В этот день именины празднуют 10 июля: Георгий, Юрий, Егор, Иван, Самсон, Мартын, Иванна, Жанна.