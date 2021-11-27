Когда день матери 2022 в Украине: дата и традиции праздника

День матери 2022 / ua.depositphotos.com/

Ежегодно день матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая. В Украине и большинстве стран мира мамы будут получать сердечные поздравления и приятные сюрпризы от любимых деток 8 мая.

О том, какие государственные праздники ждут украинцев в 2022 году и сколько выходных они принесут, читайте в нашем материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

День матери пришел к нам из Америки. В 1910 году в штате Виргиния он был объявлен официальным праздником, а уже в 1914 – второе воскресенье мая стал общенациональным праздником американцев. Традиция отмечать День матери распространилась по всему миру.

День матери 2022: как празднуют в разных странах

В некоторых странах существуют особые даты празднования Дня матери. Например, в Норвегии этот праздник отмечают каждое второе воскресенье февраля, а в Швеции и Франции – в последнее воскресение мая.

В Ливане этот день приходится на 1 марта, а в Узбекистане почитают родительниц 8 марта – в Международный женский день.

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В Беларусь отмечает День матери 14 октября. Вероятно, эта дата связана с другим церковным праздником – Покров Пресвятой Богородицы.

День матери в России 2021 приходится на последнее воскресенье ноября. В этом году она выпадает на 28 ноября.

В Испании, Португалии и Сербии матерей чтят 8 декабря.

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Традиции праздника Дня матери

Этот день не обходится без цветов, милых подарков и душевных пожеланий. Подросшие дети в этот день навещают своих мам, малыши – преподносят мамам свои поделки и собственноручно сделанные открытки. Общественные организации в этот день проводят акции в поддержку матерей освещая острые проблемы, с которым и приходится сталкиваться женщинам с детьми.

День матери поздравления своими словами и в прозе

Мамочка, милая, родная, любимая! Хочу поздравить тебя с Днем матери! Ты самая лучшая мамочка в мире! Я тебя очень сильно люблю, горжусь тобою и бесконечно благодарна за всё, что ты сделала для моей счастливой жизни. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты никогда не болела, чтобы успех был твоим постоянным попутчиком, чтобы ты не переживала по мелочам, а твое доброе сердечко всегда оставалось таким же чутким. С безумной любовью и благодарностью, твоя доченька.

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С Днем матери! Пускай каждая минутка жизни будет наполнена любовью и радостью! Пускай ваше материнское сердце не знает печали. Пусть дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!

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Мама, пускай в твоей жизни будет много счастья, радости и добра! Самое главное — будь здорова и полна сил! Желаю, чтобы ты оставалась такой улыбчивой, доброй и ласковой! Пусть удача постоянно улыбается тебе, ведь твои мечты обязательно должны сбываться! Люблю тебя всем сердцем, помни это всегда!