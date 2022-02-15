Когда день медсестры 2022 – дата, душевные поздравления, открытки и картинки к празднику

День медсестры 2022 / depositphotos.com/

Профессия медсестры – одна из самых трудных и добрых и неудивительно, что "сестры милосердия" отмечают свой особый день, который подчеркивает вклад в жизнь и здоровье каждого человека на земле.

О том, какие государственные и профессиональные праздники принесут дополнительные выходные дни, читайте в материале: Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина.

Когда в Украине праздник медсестры

Всемирный день медицинской сестры ежегодно отмечается 12 мая. Однак одень медсестры 2022 в Украине не один. 15 февраля – свой профессиональный праздник отмечают ассистенты хирургов – операционные медицинские сестры. Кроме того, 28 апреля – День работников скорой помощи, ближайших коллег медсестер, а 5 мая – Международный день акушерки.

Каждое третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. День медицинского работника в Украине в 2022 году выпадает на 19 июня.

Почему день медсестры 12 мая

Эта дата для празднования была выбрана не случайно. Профессиональный праздник был учрежден в 1971 году Международным советом медсестер, в честь дня рождения Флоренс Найтингел – первой сестры милосердия. Она помогала раненным во время Крымской войны, а после организовала в Англии первую школу медицинских сестер. Флоренс Найтингел инициировала реформу госпиталей, внедряя новые принципы санитарии.

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День медсестры 2022 – поздравления, открытки и картинки

Такую профессию может выбрать только по-настоящему добрый, отзывчивый, внимательный, чуткий к чужой беде человек. Так пусть же и вам в повседневной жизни встречаются только такие же сердечные люди. Желаем, чтоб ваш труд в нашей стране оценивали по достоинству. Счастья, любви и всех вам благ, дорогие медицинские сестрички.

День медсестры картинки

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Поздравляю с международным днем медицинской сестры! Желаю стальных нервов, неиссякаемых внутренних ресурсов, личных побед, трудовых заслуг. Самое важное в жизни — быть нужным, полезным; и знать, что помощь — основа мира! Спасибо за чудесную профессию, покоряющую сердца!

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Поздравляю с Международным днём медицинской сестры и желаю белоснежной улыбки, как рабочий халат, крепкого здоровья, как медицинский спирт, верной удачи, как клятва Гиппократу, тёплой погоды в душе, как твоя забота о пациентах и настоящего счастья в жизни с лицензией на успех.

День медсестры 2022

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С Днем медицинской сестры поздравляю!

Жизни достойной и легкой желаю.

Пусть не тревожат плохие моменты,

Чаще в твой адрес звучат комплименты!

Пусть труд оценится очень пристойно,

Чтоб результатом была ты довольна.

Много здоровья, любви, красоты

И достижения классной мечты!

День медсестры открытки

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Медицинские сестрички,

Поздравляю с вашим днем!

Чтоб терпенье не кончалось,

Полной чашей был ваш дом!

Пусть работа будет в радость,

А зарплата лишь растет.

Будьте счастливы, здоровы,

И поменьше вам забот!

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За вашу работу, заботу и ласку —

Большое спасибо и низкий поклон.

Пускай ваша жизнь будет доброй, как сказка,

Как самый прекрасный и светлый ваш сон.

И в День медсестры, как всегда, без сомнений,

Поздравить хотим вас, добра пожелать.

И в жизни желаем приятных мгновений,

Всегда улыбаться и горя не знать.

С днем медсестры картинки