Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

С днем нефтяника - поздравления в прозе и стихах, картинки и открытки - в подборке Главреда.
Свой профессиональный праздник работники нефтяной и газовой промышленности Украины отмечают каждое второе воскресенье сентября. В 2022 году это день выпадает на 11 сентября.
О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.
Профессия нефтяника – это большой вклад в экономику страны. Эти люди занимаются добычей природных ресурсов и их труд сложно переоценить. Не забудбье поздравить с праздником близких, коллег или друзей.
День нефтяника – поздравления, картинки и открытки
От всей души поздравляю с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Желаю, чтобы в душе всегда было светло, а в доме — тепло и уютно. Желаю благополучной деятельности и успеха, прекрасных возможностей в жизни и великих шансов на удачу. Желаю здоровья, счастья, любви и достатка.
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Поздравляю умелых профессионалов своего дела с праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаю богатых скважин и щедрых недр, безопасного труда и высоких достижений в профессиональной сфере. Новых горизонтов и раскрытия потенциала, удачи, успеха и только хорошего настроения!
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Всех нефтяников и газовиков поздравляю с профессиональным праздником. Желаю мирного состояния души и мыслей, здоровья и благополучия в семьях, и отличных результатов в работе. Будьте счастливы!
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Работников отрасли нефти и газа
Хочу всех поздравить я с праздником сразу!
Желаю в нелегкой работе успеха,
Чтоб время осталось для шуток и смеха.
Здоровья и счастья, любви и удачи,
Чтоб были вы с каждым годом богаче.
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В День нефтяника хочу вам пожелать,
Чтоб здоровье было крепче раз в 105.
Чтоб таким же сильным оставались,
На работе чтоб легко со всем справлялись.
Чтоб зарплатой вас не обделяли
И почаще премии давали.
В общем, чтобы горя вам не знать.
И с друзьями праздник этот отмечать!
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Пусть в профессии успехи
С каждым днём растут легко,
Станет счастье новой вехой,
На душе живёт покой!
Нефти, газа будет вдоволь —
Для потомков и для нас,
А судьба пускай готовит
Для удачи звёздный час!
***
С Днем нефтяника, ребята.
Дайте топлива стране,
Жить желаю вам богато,
Быть все время на коне.
Непростое дело ваше
Силы пусть всегда дает,
Результат пусть вдохновляет
И оклад большой несет.
Счастья вам и в личной жизни,
Мира, крепости, добра,
Понимания среди близких
И душевного тепла.
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