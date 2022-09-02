Когда день нефтяника 2022 в Украине: поздравления в прозе и стихах, открытки и картинки

День нефтяника 2022 в Украине / ua.depositphotos.com/

Свой профессиональный праздник работники нефтяной и газовой промышленности Украины отмечают каждое второе воскресенье сентября. В 2022 году это день выпадает на 11 сентября.

О том, какие профессиональные и международные праздники можно отметить в начале осени, читайте в материале: Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные.

Профессия нефтяника – это большой вклад в экономику страны. Эти люди занимаются добычей природных ресурсов и их труд сложно переоценить. Не забудбье поздравить с праздником близких, коллег или друзей.

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День нефтяника – поздравления, картинки и открытки

От всей души поздравляю с Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Желаю, чтобы в душе всегда было светло, а в доме — тепло и уютно. Желаю благополучной деятельности и успеха, прекрасных возможностей в жизни и великих шансов на удачу. Желаю здоровья, счастья, любви и достатка.

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Поздравляю умелых профессионалов своего дела с праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаю богатых скважин и щедрых недр, безопасного труда и высоких достижений в профессиональной сфере. Новых горизонтов и раскрытия потенциала, удачи, успеха и только хорошего настроения!

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Всех нефтяников и газовиков поздравляю с профессиональным праздником. Желаю мирного состояния души и мыслей, здоровья и благополучия в семьях, и отличных результатов в работе. Будьте счастливы!

День нефтяника картинки

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Работников отрасли нефти и газа

Хочу всех поздравить я с праздником сразу!

Желаю в нелегкой работе успеха,

Чтоб время осталось для шуток и смеха.

Здоровья и счастья, любви и удачи,

Чтоб были вы с каждым годом богаче.

День нефтяника 2022 Украина

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В День нефтяника хочу вам пожелать,

Чтоб здоровье было крепче раз в 105.

Чтоб таким же сильным оставались,

На работе чтоб легко со всем справлялись.

Чтоб зарплатой вас не обделяли

И почаще премии давали.

В общем, чтобы горя вам не знать.

И с друзьями праздник этот отмечать!

День газовика 2022

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Пусть в профессии успехи

С каждым днём растут легко,

Станет счастье новой вехой,

На душе живёт покой!

Нефти, газа будет вдоволь —

Для потомков и для нас,

А судьба пускай готовит

Для удачи звёздный час!

С Днем нефтяника

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С Днем нефтяника, ребята.

Дайте топлива стране,

Жить желаю вам богато,

Быть все время на коне.

Непростое дело ваше

Силы пусть всегда дает,

Результат пусть вдохновляет

И оклад большой несет.

Счастья вам и в личной жизни,

Мира, крепости, добра,

Понимания среди близких

И душевного тепла.

День нефтяника 2022

Когда отмечают День нефтяника

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