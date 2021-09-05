Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

Какого числа отмечают День нефтяника в 2021 году и как поздравить близких - в материале Главреда
Ежегодно день работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году это 12 сентября.
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День нефтяника в Украине отмечают с 1993 года, указом президента Леонида Кучмы. Не забудьте поздравить родных, друзей и коллег с профессиональным праздником.
День нефтяника: поздравления, картинки, открытки
Поздравляю с Днём работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения Украины. Пусть длинной будет твоя жизнь, как полное название этого праздника, пусть присутствует в ней счастье и любовь в таком количестве, сколько у нефтяников денег, пусть работается легко и весело без единой аварии и поломки, без единого препятствия и подвоха, пусть с таким работником, как ты, наша страна и спит, и греется, и встречает каждый новый день с тёплой улыбкой.
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Простые люди благодарны Вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть — это золотой запас современности. Добывайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.
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Поздравляем всех украинских представителей профессий, связанных с нефтеперерабатывающей и газовой промышленностью с их профессиональным днем! Желаем им успешной работы и сосредоточенности, необходимой в столь серьезных отраслях. Пусть удача всегда улыбается вам.
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Поздравляю прекрасных, замечательных и достойных людей, чей труд заслуживает огромного признания, почета и уважения. Пускай в вашей жизни всегда будет успех, счастье и достаток. Пускай нефтяным фонтаном из вас бьет здоровье, энергия и позитив. Желаю постоянного взлета, много новых открытий и успешного покорения недр нашей великой земли. С Днем нефтяника и газовой промышленности!
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Вы по жизни короли,
Те, что с "чёрным" золотом,
Пожелаем вам любви,
И смотреться молодо.
Пусть нелёгкий труд у вас,
Но всё будет просто.
И начальство наградит вас
По работе ростом.
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И газ, и нефть через их руки,
И по всем правилам науки,
Идут по трубам в каждый дом,
Чтобы согреть там всех теплом.
Уважаемые нефтяники и газовики,
Не знайте, проблем, не знайте тоски,
Чтоб вы никогда не знали усталости,
И жили хорошо, до самой старости.
***
Украина славит вас,
За ваш труд, за нефть и газ.
Вам "спасибо" говорит,
Ведь ваш труд очень велик!
Вы в дома тепло несете,
И всегда у всех в почете.
Счастья вам и всех-всех благ,
Крепко стойте на ногах!
И успехов вам во всем,
Радости вам полон дом.
Пусть удача рядом будет,
Наш народ вас не забудет!