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Когда День нефтяника в Украине в 2021 году: дата, поздравления, открытки

5 сентября 2021, 05:28

Какого числа отмечают День нефтяника в 2021 году и как поздравить близких - в материале Главреда

День нефтяника в Украине
День нефтяника в Украине / ua.depositphotos.com/

Ежегодно день работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности в Украине отмечается во второе воскресенье сентября. В 2021 году это 12 сентября.

О том, сколько выходных принесет первый месяц осени, читайте в нашем материале: Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные.

День нефтяника в Украине отмечают с 1993 года, указом президента Леонида Кучмы. Не забудьте поздравить родных, друзей и коллег с профессиональным праздником.

День нефтяника: поздравления, картинки, открытки

Поздравляю с Днём работников нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения Украины. Пусть длинной будет твоя жизнь, как полное название этого праздника, пусть присутствует в ней счастье и любовь в таком количестве, сколько у нефтяников денег, пусть работается легко и весело без единой аварии и поломки, без единого препятствия и подвоха, пусть с таким работником, как ты, наша страна и спит, и греется, и встречает каждый новый день с тёплой улыбкой.

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***

Простые люди благодарны Вам за тепло в домах и квартирах зимой. Уют и комфорт в скромных помещениях и шикарных апартаментах чувствует каждый из нас благодаря вам. Газ и нефть — это золотой запас современности. Добывайте его для того, чтобы дарить людям тепло и радость.

День нефтяника: поздравления, картинки, открытки
День нефтяника поздравления

***

Поздравляем всех украинских представителей профессий, связанных с нефтеперерабатывающей и газовой промышленностью с их профессиональным днем! Желаем им успешной работы и сосредоточенности, необходимой в столь серьезных отраслях. Пусть удача всегда улыбается вам.

***

Поздравляю прекрасных, замечательных и достойных людей, чей труд заслуживает огромного признания, почета и уважения. Пускай в вашей жизни всегда будет успех, счастье и достаток. Пускай нефтяным фонтаном из вас бьет здоровье, энергия и позитив. Желаю постоянного взлета, много новых открытий и успешного покорения недр нашей великой земли. С Днем нефтяника и газовой промышленности!

День нефтяника: поздравления, картинки, открытки
День нефтяника картинки

***

Вы по жизни короли,

Те, что с "чёрным" золотом,

Пожелаем вам любви,

И смотреться молодо.

Пусть нелёгкий труд у вас,

Но всё будет просто.

И начальство наградит вас

По работе ростом.

***

И газ, и нефть через их руки,

И по всем правилам науки,

Идут по трубам в каждый дом,

Чтобы согреть там всех теплом.

Уважаемые нефтяники и газовики,

Не знайте, проблем, не знайте тоски,

Чтоб вы никогда не знали усталости,

И жили хорошо, до самой старости.

День нефтяника: поздравления, картинки, открытки
День нефтяника открытки

***

Украина славит вас,

За ваш труд, за нефть и газ.

Вам "спасибо" говорит,

Ведь ваш труд очень велик!

Вы в дома тепло несете,

И всегда у всех в почете.

Счастья вам и всех-всех благ,

Крепко стойте на ногах!

И успехов вам во всем,

Радости вам полон дом.

Пусть удача рядом будет,

Наш народ вас не забудет!

День нефтяника: поздравления, картинки, открытки
День нефтяника поздравления и картинки
День нефтяника: поздравления,картинки, открытки
День нефтяника картинки, открытки

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