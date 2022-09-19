Международный день мира 2022: дата и традиции дня

День мира 2022 / ua.depositphotos.com/

Ценность мира познается в печальные времена войны. Укрепление идеалов мира и безопасности, прекращение войн и конфликтов становится главным приоритетом в 21 веке на национальном и международном уровне.

День мира 2022 отмечается 21 сентября. Этот праздник установлен Организацией Объединенных Наций в 1981 году. До 2001 года это день праздновался каждый третий вторник сентября. В 2002 году дата 21 сентября была установления как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

О государственных и профессиональных праздниках второго месяца осени, читайте в материале: Праздники в октябре 2022: День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы – будет ли выходной.

События, которые происходят по всему миру – войны, терроризм, проблемы изменения климата и противоречия между народами делают День мира как никогда актуальным. К тому же пандемия коронавируса четко продемонстрировала, что для того, чтобы победить вирус и преодолеть последствия одной из самых больших эпидемий человечества необходимо объединяться и заключать мир с собой и окружающей средой, беречь природу и ее богатства.

День мира 2022 – традиции

ООН в этот день призывает страны, которые находятся в конфликтах прекращать все боевые действия. В день мира возле штаб-квартиры организации в Японском саду Генсек ударяет в колокол Мира и объявляет минуту молчания.

С 2007 года Международный день мира посвящен определенным темам, которые затрагивают человечество. Терроризм, изменения климата, расовая дискриминация. Проводятся различные семинары и мероприятия, цель которых обсуждения прав человека, военных конфликтов, образования и разоружения.

Символом Международного дня мира является белый голубь с оливковой ветвью. Автором эмблемы был всемирно известный художник Пабло Пикассо.

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