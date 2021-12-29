Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

Кому можно колядовать и щедровать и каким зерном посевать - читайте в материале Главреда.
Колядки, щедривки и посевальные песни – это неотъемлемая часть новогодней культуры украинцев, как вертеп и практические театральные действа в зимнюю пору. Разобраться когда стоит колядовать, а когда щедровать поможет Главред.
Православный календарь на январь 2022 расскажет о важных датах и церковных праздниках средины зимы.
Когда колядуют и щедруют в Украине в 2022
Чтобы сразу вникнуть в подробности стоит знать, что колядуют в Украине в рождественский Сочельник с 6 на 7 января. Колядники ходят по домам с добрыми песнями до вечера 7 января.
Щедруют в Украине в канун старого Нового года – на Маланку – 13 января, а посевают дом зерном на удачу и благополучие уже с утра 14 января.
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Когда колядуют в Украине
В Рождественский Сочельник – 6 января группы людей выходят на улицы, распевая колядки – обрядовые песни, которые прославляют хозяев с пожеланиями достатка и щедрого урожая. В свою очередь, хозяева вознаграждают колядников. Предки верили, что такой обряд имеет магическую силу, и что пожелания, произнесенные в период новогодних праздников, имеют свойство сбываться. Колядовать можно всем от мала до велика: мужчинам, женщинам и детям.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Застеляйте столи та все килимами, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той другий празник – Святого Василя, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
Вся наша родина, славна Україна, радуйся!
Ой радуйся, земле, Син Божий народився!
***
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
Когда щедруют и посевают в Украине
В канун старого Нового года – 13 января начинают свое шествие ряженые "щедровальники". Название обрядовых песен щедривки походит от другого названия новогодней ночи – Щедрый вечер. Щедровать могут только молодые мужчины, сопровождая это переодеванием с масками и сценками. Обязательный пункт программы пожелать хозяевам достатка и благополучия. Не пустить в дом щедровальников – к бедам и несчастьям.
Заканчивается череда новогодних обрядов посеванием 14 января. Мальчики и мужчины ходили по домам, рассыпая рожь и пшеницу. Чем раньше придет посевальщик – тем более щедрые подарки получит. Зерно нельзя убирать до захода солнца.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати:
– Вийди, вийди, господарю,
Подивися на кошару,
Там овечки покотились,
А ягнички народились.
В тебе товар весь хороший,
Будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова,
В тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка.
***
Щедрий вечір, добрий вечір –
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
З Різдвом Христовим
І Новим роком вас вітаємо!
Пшеницею посіваємо,
Здоров’я міцного Вам бажаємо!
Щоб у кожній порі року
Було радості нівроку,
Щоб все задумане збулося
І всім вам весело жилося.
Многії-многії літа!
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