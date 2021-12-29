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Новогодние праздники в Украине 2022: когда колядуют, щедруют и посевают

29 декабря 2021, 16:56

Кому можно колядовать и щедровать и каким зерном посевать - читайте в материале Главреда.

когда колядуют в Украине
Когда колядуют и щедруют в Украине / depositphotos.com/

Колядки, щедривки и посевальные песни – это неотъемлемая часть новогодней культуры украинцев, как вертеп и практические театральные действа в зимнюю пору. Разобраться когда стоит колядовать, а когда щедровать поможет Главред.

Православный календарь на январь 2022 расскажет о важных датах и церковных праздниках средины зимы.

Когда колядуют и щедруют в Украине в 2022

Чтобы сразу вникнуть в подробности стоит знать, что колядуют в Украине в рождественский Сочельник с 6 на 7 января. Колядники ходят по домам с добрыми песнями до вечера 7 января.

Щедруют в Украине в канун старого Нового года – на Маланку – 13 января, а посевают дом зерном на удачу и благополучие уже с утра 14 января.

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Когда колядуют в Украине

В Рождественский Сочельник – 6 января группы людей выходят на улицы, распевая колядки – обрядовые песни, которые прославляют хозяев с пожеланиями достатка и щедрого урожая. В свою очередь, хозяева вознаграждают колядников. Предки верили, что такой обряд имеет магическую силу, и что пожелания, произнесенные в период новогодних праздников, имеют свойство сбываться. Колядовать можно всем от мала до велика: мужчинам, женщинам и детям.

Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той перший празник – Рождество Христове, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той другий празник – Святого Василя, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

А той третій празник – Святе Водохреща, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Вся наша родина, славна Україна, радуйся!

Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Когда щедруют и посевают в Украине

В канун старого Нового года – 13 января начинают свое шествие ряженые "щедровальники". Название обрядовых песен щедривки походит от другого названия новогодней ночи – Щедрый вечер. Щедровать могут только молодые мужчины, сопровождая это переодеванием с масками и сценками. Обязательный пункт программы пожелать хозяевам достатка и благополучия. Не пустить в дом щедровальников – к бедам и несчастьям.

Заканчивается череда новогодних обрядов посеванием 14 января. Мальчики и мужчины ходили по домам, рассыпая рожь и пшеницу. Чем раньше придет посевальщик – тем более щедрые подарки получит. Зерно нельзя убирать до захода солнца.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка,

Стала собі щебетати,

Господаря викликати:

– Вийди, вийди, господарю,

Подивися на кошару,

Там овечки покотились,

А ягнички народились.

В тебе товар весь хороший,

Будеш мати мірку грошей.

Хоч не гроші, то полова,

В тебе жінка чорноброва.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Прилетіла ластівочка.

***

Щедрий вечір, добрий вечір –

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

З Різдвом Христовим

І Новим роком вас вітаємо!

Пшеницею посіваємо,

Здоров’я міцного Вам бажаємо!

Щоб у кожній порі року

Було радості нівроку,

Щоб все задумане збулося

І всім вам весело жилося.

Многії-многії літа!

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