Новый церковный календарь на июль 2024: даты всех праздников

Новый церковный календарь был принят в Украине в сентябре 2023 года. С тех пор большинство крупных церковных праздников будут отмечаться по Новоюлианскому календарю.

1 июля – святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;

4 июля – Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;

5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;

6 июля – святого преподобного Сиссоя Великого;

7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;

8 июля – святого великомученика Прокопия;

9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

10 июля – святого преподобного Антония Печерского;

11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;

12 июля – Христа человеколюбца (На воскресенье); святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;

13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.