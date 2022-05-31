Обретение Главы Иоанна Предтечи 2022: традиции и запреты дня

Обретение главы Иоанна Предтечи / depositphotos.com/

Иоанн Предтеча – один из самых почитаемых христианских святых. Его рождение стало предвестником спасения верующих.Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордан. 7 июня – Третье Обретение главы Иоанна Предтечи.

О том, какие православные праздники отмечают в первом месяце лета, читайте в материале: Православный календарь на июнь 2022: Вознесение Господне, Троица, Петров пост – важные даты.

Праздники Иоанна Крестителя в 2022 году

Иоанн Креститель почитаемый святой в христианской религии и имеет несколько праздников. 7 июля – Ивана Купала – церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи. 11 сентября – день Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Первое и Второе Обретение главы православные чтят 9 марта. А третье Обретение выпадает на 7 июня.

Обретение главы Иоанна Предтечи – традиции

В день Обретения желательно посетить церковную службу, особенно это касается мужчин с именем Иван. Им также стоит причаститься.

Основная часть богослужений приходится на вечер 6 июня. Этот день проходит между праздником Вознесение Господне – 2 июня и Троицей – 12 июня. Поэтому священники читают проповедь в белых одеяниях.

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Что нельзя делать на Обретение главы Иоанна Предтечи

В этот день наши предки придерживались строгих запретов, чтобы не навлечь беду в дом. В числе табу:

запрет на острые предметы – нельзя брать в руки ножи вилки, резать и пилить строго запрещено;

подавать угощения на блюде – именно так Саломея преподнесла царю Ироду голову Крестителя;

нельзя есть круглые и красные продукты – арбузы, помидоры;

петь и танцевать – это считается смертным грехом.

О чем молятся Иоанну Крестителю

К святому обращаются с молитвами об укреплении духа и веры и просят сил перед важным делом. Считается, что Предтеча также может исцелять болезни головы – от обычной боли до более серьезных заболеваний. Ему молятся за беспокойных детей и избавлении от дурного влияния и гневных помыслов.

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