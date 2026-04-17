Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

Какой 18 апреля праздник

В субботу, 18 апреля, в православной традиции чтят память преподобного Иоанна - ученика святого Григория Декаполита. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 апреля

Будущий подвижник избрал монашеский путь под влиянием проповедей и духовного авторитета своего наставника - известного византийского святого, прославившегося защитой православной веры во времена иконоборчества. Именно рядом с Григорием формировались взгляды Иоанна, основанные на послушании, воздержании и постоянной молитве.

В те времена монашество предполагало не только отказ от мирской жизни, но и глубокое внутреннее преображение. Следуя примеру учителя, Иоанн выбрал строгий аскетический путь, стремясь прежде всего к очищению души и единению с Богом, а не к внешним проявлениям подвига.

Как ученик Григория Декаполита, он унаследовал главные черты его духовного наследия: преданность иконопочитанию, углублённую молитвенную практику и твёрдость в вопросах веры.

В монастырской традиции ученик становится не просто последователем, а продолжателем духовного опыта наставника. Поэтому Иоанна рассматривают как носителя той же духовной силы, которую передал ему его учитель.

Хотя о жизни преподобного сохранилось немного сведений, церковное предание подчёркивает его главное качество - непоколебимую верность избранному пути и постоянство в духовном подвиге.

Приметы 18 апреля

Сильный ветер - к теплым летам с резкими переменами погоды.

Птицы уже активно гнездятся - ждите стабильно теплое лето.

Обильное движение сока по березе - к дождливому лету.

Что нельзя делать 18 апреля

В этот день не советуют слишком долго оставаться в постели или поддаваться лености - считается, что чрезмерный сон может "усыпить" собственную судьбу и отвлечь удачу.

Что можно делать 18 апреля

В православной традиции в этот день в молитвах обращаются к преподобному Иоанну как к духовному покровителю и помощнику перед Богом. Его просят укрепления в борьбе с внутренними соблазнами, защиты от ложных обвинений и злых слов, а также поддержки тем, кто борется с тяжелыми зависимостями - в частности, алкогольной или наркотической.

Также стоит прочитать:

