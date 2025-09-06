Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

7 сентября запрещается заниматься тяжелым физическим трудом - этот день лучше посвятить размышлениям.

7 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Какой церковный праздник 7 сентября

Что нельзя делать 7 сентября

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 7 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Созонта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 7 сентября

О детстве и юности Созонта известно мало. Он принял христианство и жил праведной жизнью, помогая бедным и больным. При императоре Декия начались массовые гонения на христиан. Созонт отказался принести жертву языческим богам и открыто исповедовал веру во Христа. За это его подвергли пыткам и в конце концов казнили. Его считают покровителем тех, кто страдает верой.

Что нельзя делать 7 сентября

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом - этот день лучше посвятить размышлениям.

Избегайте конфликтов и ссор - они могут доставить неприятности.

Нельзя делать важные покупки - день для этого неблагоприятный.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром роса и туман - ждите теплую и ясную погоду;

сильный западный ветер - к дождю или изменению погоды;

северный ветер - в ближайшие дни будет похолодание;

на рассвете красное небо до солнечного дня.

В народе 7 сентября называлось Созонтов день. Иногда день связывали с приметами осени, поэтому иногда называли "днём осенних заморозков" или "днем прохладной росы".

Именины 7 сентября

Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.

Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Камень, наполняющий дом светом и гармонией. Веками его считали олицетворением солнечного тепла и жизненной энергии, что приносит в дом позитив и покой.

