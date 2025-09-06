Почему 7 сентября нельзя делать важные покупки: какой церковный праздник

Кратко:
- Какой церковный праздник 7 сентября
- Что нельзя делать 7 сентября
- Народные приметы и традиции
В воскресенье, 7 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Созонта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 7 сентября
О детстве и юности Созонта известно мало. Он принял христианство и жил праведной жизнью, помогая бедным и больным. При императоре Декия начались массовые гонения на христиан. Созонт отказался принести жертву языческим богам и открыто исповедовал веру во Христа. За это его подвергли пыткам и в конце концов казнили. Его считают покровителем тех, кто страдает верой.
Что нельзя делать 7 сентября
- Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом - этот день лучше посвятить размышлениям.
- Избегайте конфликтов и ссор - они могут доставить неприятности.
- Нельзя делать важные покупки - день для этого неблагоприятный.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утром роса и туман - ждите теплую и ясную погоду;
- сильный западный ветер - к дождю или изменению погоды;
- северный ветер - в ближайшие дни будет похолодание;
- на рассвете красное небо до солнечного дня.
В народе 7 сентября называлось Созонтов день. Иногда день связывали с приметами осени, поэтому иногда называли "днём осенних заморозков" или "днем прохладной росы".
Именины 7 сентября
Какие завтра именины: Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Александр, Петр, Степан.
Талисманом человека, рожденного 7 сентября является горный хрусталь. Камень, наполняющий дом светом и гармонией. Веками его считали олицетворением солнечного тепла и жизненной энергии, что приносит в дом позитив и покой.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- "Не я бью – верба бьет": что нужно освятить в церкви на Вербное воскресенье
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред