Почему нельзя выяснять отношения с людьми 22 апреля: какой церковный праздник

В среду, 22 апреля, в православной традиции чтят память преподобного Теодора Сикеота. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Теодорпоявился на свет в небольшом городе Сикея в области Галатия. По преданию, еще до его рождения матери было видение, предвещавшее особую судьбу ребенка.
С ранних лет Теодор отличался серьезностью, тягой к молитве и уединению. Он избегал излишеств, предпочитал тишину и духовные размышления, что было необычно для его возраста.
Повзрослев, он окончательно выбрал путь служения Богу. Юношей Теодор посещал святые места и обители отшельников, а позже посвятил себя строгой монашеской жизни. Его примером стали подвижники, отказавшиеся от мирских благ ради духовного совершенства. Он придерживался сурового поста, непрерывной молитвы и добровольной бедности.
Со временем к нему начали приходить ученики. Хотя Теодор стремился к одиночеству, он принял на себя роль наставника. Его уважали за мудрость, а также, по преданию, за дар исцеления.
Он нередко участвовал в жизни общества, призывая людей к справедливости и миру. К его словам прислушивались не только простые люди, но и представители власти в Византии.
Позже Теодора рукоположили в епископы, что стало для него непростым испытанием, ведь он тяготел к уединенной жизни. Однако даже на этом посту он оставался аскетом: жил скромно, много молился и занимался духовным наставничеством.
Согласно житиям святых, ему приписывают многочисленные чудеса - исцеления, помощь страждущим и предвидение событий.
Приметы 22 апреля
- Синие облака на небе - к теплой, но дождливой погоде.
- Много сока у березы - к прохладному и дождливому лету.
- Журавли летят низко, быстро и молча - к ухудшению погоды, непогоды.
Что нельзя делать 22 апреля
В народных верованиях 22 апреля считается днем, когда важно соблюдать порядок и внутреннее спокойствие. Беспорядок в доме воспринимается как плохой знак - якобы он "притягивает" трудности и неразбериху в разные сферы жизни. Также в этот день не рекомендуют вступать в конфликты и выяснять отношения. Считается, что даже мелкая ссора может затянуться надолго, а путь к примирению станет сложным и продолжительным.
Что можно делать 22 апреля
В церковной традиции в этот день обращаются с молитвами к преподобному Теодору. Его просят об исцелении от болезней, особенно связанных со зрением и зубной болью.
