Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

Сочельник или Надвечерье Рождества Христова - это вечер накануне Рождества, который по новому стилю празднуется во вторник, 24 декабря. В христианской традиции этот день является очень важным. На Сочельник принято проводить праздничный ужин, во время которого на стол накрывают 12 постных блюд - по количеству апостолов.
В этот вечер традиционно ходят колядовать. Также на Сочельник принято молиться, чтобы во время молитвы попросить у Бога хороший год и благословение.
Главред собрал подборку поздравлений к празднику. Чтобы выразить родным свои пожелания, можно отправить им душевную открытку или словесное поздравление.
Поздравления с Сочельником в прозе
С Сочельником! Желаю вам добра, спокойствия и гармонии в каждом дне. Пусть любовь и счастье окутывают вашу семью, а душа наполняется светом и вдохновением. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь настоящее чудо!
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С Сочельником! Желаю вам искренних улыбок, гармонии и достатка. Пусть в вашем доме всегда звучит смех, а сердце чувствует радость и счастье. Согласия вам и вашим родным!
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С Сочельником! Пусть ваш дом всегда будет полон света и тепла, а в сердцах царит любовь и благодарность. Желаю, чтобы все замыслы осуществлялись, а жизнь дарила только самое лучшее.
Поздравления с Сочельником в стихах
Накануне Рождества
Мы Святой Вечер отмечаем,
Счастья, радости, добра
Близким всем своим желаем!
Пусть сбываются мечты,
В жизни будет пусть все гладко,
Будет больше пусть любви,
Чтоб жилось вам очень сладко!
***
В Святой Вечер под рождественской звездой
Ты загадай заветное желанье,
Чтоб добрый ангел был всегда с тобой,
И стороной прошли переживанья.
В ночное небо с просьбой посмотри,
Тепло зажги свечу перед иконой,
Пошире счастью двери распахни,
И в праздник жди чудес, завороженно!
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