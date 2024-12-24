Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

Такие поздравления помогут создать праздничное настроение и выразить свои наилучшие пожелания самым дорогим людям.

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Поздравление с Сочельником/ открытка: Главред

Сочельник или Надвечерье Рождества Христова - это вечер накануне Рождества, который по новому стилю празднуется во вторник, 24 декабря. В христианской традиции этот день является очень важным. На Сочельник принято проводить праздничный ужин, во время которого на стол накрывают 12 постных блюд - по количеству апостолов.

В этот вечер традиционно ходят колядовать. Также на Сочельник принято молиться, чтобы во время молитвы попросить у Бога хороший год и благословение.

Главред собрал подборку поздравлений к празднику. Чтобы выразить родным свои пожелания, можно отправить им душевную открытку или словесное поздравление.

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Поздравления с Сочельником в прозе

С Сочельником! Желаю вам добра, спокойствия и гармонии в каждом дне. Пусть любовь и счастье окутывают вашу семью, а душа наполняется светом и вдохновением. Пусть Рождество принесет в вашу жизнь настоящее чудо!

***

С Сочельником! Желаю вам искренних улыбок, гармонии и достатка. Пусть в вашем доме всегда звучит смех, а сердце чувствует радость и счастье. Согласия вам и вашим родным!

Поздравление с Сочельником/ открытка: Главред

***

С Сочельником! Пусть ваш дом всегда будет полон света и тепла, а в сердцах царит любовь и благодарность. Желаю, чтобы все замыслы осуществлялись, а жизнь дарила только самое лучшее.

Поздравления с Сочельником в стихах

Накануне Рождества

Мы Святой Вечер отмечаем,

Счастья, радости, добра

Близким всем своим желаем!



Пусть сбываются мечты,

В жизни будет пусть все гладко,

Будет больше пусть любви,

Чтоб жилось вам очень сладко!

Поздравление с Сочельником/ открытка: Главред

***

В Святой Вечер под рождественской звездой

Ты загадай заветное желанье,

Чтоб добрый ангел был всегда с тобой,

И стороной прошли переживанья.

В ночное небо с просьбой посмотри,

Тепло зажги свечу перед иконой,

Пошире счастью двери распахни,

И в праздник жди чудес, завороженно!

Поздравление с Сочельником/ открытка: Главред

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