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Радоница 2022 в Украине: дата, традиции и запреты праздника

27 апреля 2022, 15:44

Что можно нести на кладбище и как провести этот день, чтобы не навлечь гнев умерших, читайте в материале Главреда.

Радоница 2022
Радоница 2022 в Украине / depositphotos.com/

На девятый день после Пасхи православные христиане отмечают Радоницу – день особого поминания умерших родственников. Когда в 2022 году Радоница в Украине и что нельзя нельзя делать в этот день, разобрался Главред.

Православный календарь на май 2022 напомнит о важных праздниках и церковных датах.

Когда Радоница в 2022 году

День особого поминовения усопших следует на девятый день после светлого праздника Воскресения Христова 24 апреля. Так в этом году Радоница отмечается 9 мая.

Радоница – традиции дня

Этот праздник уходит корнями в языческую культуру. В этот день наши предки почитали умерших, принося им жертвы. Считалось, что это акт уважения ушедшим в мир иной душам и такое зрелище обязательно порадует погибших родственников. Позже этот праздник стали связывать с православными традициями.

В этот день нужно посетить могилы усопших родных с особыми гостинцами. На кладбище можно нести конфеты, пасхальную выпечку, яйца и печенье. Согласно поверью, в этот день мертвые встают из могил, чтобы разговеться после Пасхи. Души радуются, что они не забыты самыми родными людьми. Если не угостить близких, считалось, что и вас на том свете никто не угостит и не помянет. Более того, разгневанные души родственников могут наслать на голову провинившихся всевозможные несчастья и болезни. Нужно устраивать трапезу на могиле предков так, как если бы они были живыми. Можно разговаривать с ними и упоминать в тостах.

Что нельзя делать в Радоницу

Наши предки в этот день придерживались строгих запретов, нарушение которых могло навлечь беды. В день поминовения усопших нельзя:

  • устраивать на кладбище бурные застолья;
  • оставлять на могилах спиртные напитки и поливать их алкоголем;
  • напиваться;
  • оставлять на кладбище поминальные обеды.

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