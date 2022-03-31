Родительская суббота Великого поста – традиции и запреты дня

Почему в этот день нельзя убирать со стола и поднимать оброненное с кладбища.
Во время Великого поста, который продлится с 7 марта до 23 апреля, есть особые дни поминовения усопших родственников – родительские субботы. В период поста они проходят три раза во 2-ю, 3-ю и 4-ю недели.
Православный календарь на 2022 год напомнит о важных церковных датах и праздниках, начале поста и поминальных днях.
В период Великого поста не проводятся ежедневные панихиды по умершим. Поэтому церковь установила для них специальные субботние дни. Родительская суббота 4-й недели поста приходится на 2 апреля.
Родительская суббота – традиции
В этот день в храмах и церквях с утра начинаются заупокойные бо
жественные литургии. После чего проводится общая панихида.
Православные приходят в церковь, чтобы помолиться за души умерших и подают священнослужителям записки с именами родных. Также верующие приносят в церковь на освящение постные продукты, которые потом раздают людям. Принято также раздавать милостыню с просьбой помолиться об усопших.
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После молитвы в церкви, люди идут на могилы умерших и наводят там порядок, присматривая за чистотой. На кладбище тоже можно помолиться за упокой души усопших.
Если не получилось посетить храм или кладбище, молитвы можно вознести и дома.
Что нельзя делать в родительскую субботу
- В этот день запрещается выполнение любой тяжелой и домашней работы. Можно собраться за поминальным семейным обедом.
- Нельзя оставлять на могилах усопших алкогольные напитки и сигареты. Прощаться с покойниками, не к добру.
- Не поднимать с кладбища оброненную вещь.
- Нельзя отказывать в милостыне нуждающимся.
- Убирать со стола после поминального обеда и мыть посуду – наши предки верили, что умершие родственники придут ужинать.
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