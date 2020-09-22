Сказочный лес: выяснилось, как будет выглядеть главная елка страны

Выяснилось, какой будет новогодняя елка-2021 в Киеве / УНИАН

Организаторы новогодних праздников в Киеве уже определились с праздничной елкой - в этом году искусственное дерево будет стоять на большом пне с фотозонами внутри.

Об этом заявил президент компании-организатора празднеств Folk Ukraine Игорь Добруцкий, сообщает Сегодня во вторник, 22 сентября.

"Тематика Нового года - 2021 - сказочный лес. Главная елка страны в этот раз будет удивлять всех. В ее основании будет создан большой пень, а сама елка будет искусственной. В январе этого года мы провели соответствующие замеры и уже готовы к воплощению наших планов", - сказал Добруцкий.

При этом внутри пенька под главной елкой страны будут разнообразные фотозоны и активности.

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"Площадь сказочного пенька - 34 метра, а его диаметр - приблизительно 10 метров. Попасть в него желающие смогут через большие двери и выйти - спустившись по специальной лестнице. В пеньке будут открываться окошки, а из них - выглядывать совы. Пень будет служить основанием, и на нем мы установим главную елку страны. Мы украсим ее специальной звездой. Высота конструкции с елочкой - до 31 метра. Это самая высокая елка на Софийской площади", - добавил Добруцкий.

Кроме того, ель украсят тематическими игрушками - лесными зверями, шишками, грибами, желудями, а также яркими лампочками в виде свечей.

По словам организаторов, новогодние праздники напрямую зависят от ситуации с коронавирусом.

"Если все будет хорошо, то все желающие смогут зайти в сказочный пень и сделать там яркие фото. Но мы учли и худший вариант. Если массовые мероприятия будут запрещены в городе, то люди смогут просто полюбоваться убранством новогодней красавицы", - подчеркнул Добруцкий.

Он добавил, что вокруг главной елки на Софийской площади расставят пять фотозон с искусственными елками поменьше - от 8 до 10 метров в высоту. Каждая фотозона будет с разными лесными героями - эльфами, гномами и лесными животными. Также появится елка на Контрактовой площади, ее планируют украсить элементами петриковской росписи.

Ранее Главред сообщал, что главная елка страны попала в ТОП-5 самых красивых в Европе.