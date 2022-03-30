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Страстная неделя 2022: значение каждого дня, что можно есть

30 марта 2022, 16:16

Почему христиане придерживаются строгого поста именно в эту неделю и в какой день возможны послабления в питании.

церковь
Страстная неделя 2022 / depositphotos.com/

Последняя неделя перед Пасхой в православии называется Страстная неделя. И каждый из ее дней несет в себе особенный смысл. Это время наиболее строгого поста, когла христиане вспоминают страдания Иисуса при распятии и смерти Сына Божьего.

Православный календарь на апрель 2022 расскажет о том, какие важные религиозные даты ждут украинцев во втором месяце весны.

Когда Страстная неделя 2022

В этом году православные отмечают Пасху 24 апреля и поэтому Страстная Седмица будет продолжаться с понедельника 18 апреля до субботы 23 апреля. 17 апреля – Вербное воскресенье или праздник Входа Господня в Иерусалим.

Страстная неделя перед Пасхой – значение

В период Страстной недели каждый день в храмах и церквях проходят торжественные богослужения.

В Великий понедельник на богослужениях вспоминают сюжет из Ветхого завета о том, как патриарха Иосифа продали в рабство его браться и о том, как Христос проклял бесплодную смоковницу, которая символизирует нераскаявшуюся душу. В этот день происходит обряд мироварения, которым делают помазание после крещения. В этот день разрешено есть только фрукты, овощи, мед, орехи и хлеб.

В Великий вторник на богослужениях обсуждают разговор Христа с людьми в Иерусалимском храме и его притчи. Также упоминается Страшный суд и воскрешение мертвых. Во вторник следует есть сырую пищу без масла.

В Великую среду – день, когда Иуда решился продать Христа за 30 сребренников – вспоминают грешницу, омывшую ноги Христа и помазавшую их миром. В последний раз на этой неделе читается молитвы с поклонами, считается, что после этого дня Христос искупил грехи людей. В этот день христиане могут исповедаться. Разрешена сырая пища без масла.

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Четверг перед Пасхой в народе называется Чистый четверг. Вечером начинается одна из самых длинных служб в году. На ней православные стоят с зажженными свечами и вспоминают страдания Христа. С горящими свечами нужно возвратиться домой. На службе нужно причаститься. Постящимся разрешено послабление – горячая пища с растительным маслом.

Великая или Страстная пятница считается днем скорби. В этот день Иисус Христос был распят на Голгофе с двумя разбойниками по обвинению прокуратора Понтия Пилата. Из алтаря выносится плащаница с изображением Христа во гробе. В центре храма плащаница находится три дня. До выноса плащаницы христиане не едят.

На богослужении в Великую субботу священники рассказывают о погребении Христа и его пребывании в загробной жизни. Также богослужители облачаются в светлые праздничные одежды и начинают освящать пасхальные куличи и яйца.

Главная пасхальная служба начинается в субботу вечером и продолжается до воскресения – праздника Пасхи. В Иерусалимском храме в этот день сходит благодатный огонь. Можно употреблять горячую пищу без масла до окончания Великого поста.

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