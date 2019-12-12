"Вотчина Черта": астролог назвал настоящую дату и место рождения Путина

Владимир Путин родился в 1950-м году в городе Очер, поделился Влад Росс / Reuters

Астролог Влад Росс сообщил, что настоящий год рождения российского президента Владимира Путина - 1950-й.

Настоящее место рождения главы РФ - город Очер, который находится в Пермском крае, поделился астролог в Facebook.

Росс утверждает, что "Очер - это вотчина Черта!".

"Стала известна истинная дата рождения Путина: 7 октября 1950 года и город рождения - Очер… Путину уже 70 будет! Почти старик!", - поделился астролог.Читайте такжеГороскоп на завтра всех знаков Зодиака: пик сексуальности, "наезд" и провалы

Владимир Путин родился в 1950-м году в городе Очер, поделился Влад Росс

Напомним, в официальной биографии Владимира Путина говорится, что он родился 7 октября 1952 года. По официальным данным, Путин родился в советском Ленинграде - город незадолго до распада Советского Союза переименовали в Санкт-Петербург.